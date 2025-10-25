#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

Турист погиб, упав с Пантеона в Риме

Пантеон (Рим), фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 17:18 Фото: wikipedia
Японский турист погиб, упав с внешней стены Пантеона в итальянском Риме. Инцидент произошел 24 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает итальянское информационное агентство Ansa, 69-летний мужчина сидел на стене, прежде чем упал в ров древней достопримечательности с высоты 7 метров.

Спасателям пришлось взломать ворота на Виа делла Паломбелла возле Пантеона, чтобы добраться до мужчины, смерть которого была констатирована на месте.

Полиция Рима начала расследование.

По сообщениям итальянской прессы в субботу, мужчина находился в Риме со своей дочерью, которая сообщила полиции, что он упал из-за потери равновесия во время внезапного приступа болезни.

Стена часто заполнена туристами, отдыхающими от осмотра достопримечательностей.

Пантеон, построенный римским императором Адрианом и известный своим окулюсом – отверстием в гигантском куполе, является одним из самых посещаемых памятников Италии.

Ранее археологи распечатали 2000-летний саркофаг со "странной" мумией в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Путешествие в Индию стало для туриста роковым
21:48, 06 октября 2025
Путешествие в Индию стало для туриста роковым
Башенный кран упал в Кокшетау, погиб рабочий
15:43, 05 апреля 2023
Башенный кран упал в Кокшетау, погиб рабочий
В Тобыле погиб двухлетний ребенок, упав в канализационный люк
19:21, 10 июня 2023
В Тобыле погиб двухлетний ребенок, упав в канализационный люк
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: