Турист погиб, упав с Пантеона в Риме

Японский турист погиб, упав с внешней стены Пантеона в итальянском Риме. Инцидент произошел 24 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает итальянское информационное агентство Ansa, 69-летний мужчина сидел на стене, прежде чем упал в ров древней достопримечательности с высоты 7 метров.

Спасателям пришлось взломать ворота на Виа делла Паломбелла возле Пантеона, чтобы добраться до мужчины, смерть которого была констатирована на месте.

Полиция Рима начала расследование.

По сообщениям итальянской прессы в субботу, мужчина находился в Риме со своей дочерью, которая сообщила полиции, что он упал из-за потери равновесия во время внезапного приступа болезни.

Стена часто заполнена туристами, отдыхающими от осмотра достопримечательностей.

Пантеон, построенный римским императором Адрианом и известный своим окулюсом – отверстием в гигантском куполе, является одним из самых посещаемых памятников Италии.

