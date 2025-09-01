В Альпах коровы насмерть затоптали пожилого туриста на глазах супруги

85-летний турист из Вены и его 82-летняя супруга прогуливали собаку по горному массиву Дахштайн. В какой-то момент стадо коров атаковало их, что привело к трагедии, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Серьезно ранена и его супруга. По словам свидетелей, коровы испугались собак, с которыми гуляла пара, потому напали на супругов и буквально растоптали пенсионеров.

Очевидцами нападения стали местные туристы и работники расположенного неподалеку приюта. Они и оказали первую помощь, а затем вызвали экстренные службы.

Местная прокуратура расследует точные обстоятельства нападения.



