#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

В Альпах коровы насмерть затоптали пожилого туриста на глазах супруги

пожилой турист погиб под копытами коров в Альпах, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 23:01 Фото: pixabay
85-летний турист из Вены и его 82-летняя супруга прогуливали собаку по горному массиву Дахштайн. В какой-то момент стадо коров атаковало их, что привело к трагедии, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Серьезно ранена и его супруга. По словам свидетелей, коровы испугались собак, с которыми гуляла пара, потому напали на супругов и буквально растоптали пенсионеров.

Очевидцами нападения стали местные туристы и работники расположенного неподалеку приюта. Они и оказали первую помощь, а затем вызвали экстренные службы.

Местная прокуратура расследует точные обстоятельства нападения.

Ранее сообщалось, что турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Особо опасные наркоторговцы объявили голодовку в тюрьме во Франции
Мир
22:04, Сегодня
Особо опасные наркоторговцы объявили голодовку в тюрьме во Франции
Крупнейшая в истории миссия солидарности Греты Тунберг провалилась
Мир
19:11, Сегодня
Крупнейшая в истории миссия солидарности Греты Тунберг провалилась
Землетрясение в Афганистане: число погибших увеличилось до 500 человек
Мир
11:43, Сегодня
Землетрясение в Афганистане: число погибших увеличилось до 500 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: