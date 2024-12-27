Сотни метров под снегом: в Альпах обнаружили закоченевшее тело венгерского туриста

Горные спасатели Словении обнаружили тело венгерского туриста, который на прошлой неделе заблудился во время метели в Альпах, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, в сообщении на Facebook говорится, что группа обнаружила в ущелье мужчину, который не подавал признаков жизни.



Когда словенский полицейский вертолет подбросил спасателей к месту происшествия, они спустились в ущелье по веревкам. Там они обнаружили пропавшего туриста. Его тело лежало на глубине 250 м от места происшествия, более чем в двух метрах под снегом.

Мужчина вместе со своей спутницей заблудился в горах в воскресенье, 22 декабря, из-за испортившейся погоды.

Венгерскую туристку нашли и доставили в безопасное место в понедельник, но спасатели не смогли найти мужчину со сломанной ногой. Они в течение нескольких дней не могли запустить вертолет в этом районе из-за сильного ветра.

Словения славится альпинизмом и походами в Альпах. Власти постоянно призывают зарубежных гостей тщательно готовиться и проверять погодные условия прежде чем идти в горы.

Ранее произошел не менее шокирующий инцидент. 24 декабря во Франции на линии Париж – Лион около 10 поездов остановились, а пассажиры оказались запертыми в транспорте на, как минимум, шесть часов. Это случилось из-за самоубийства машиниста.

