Военный парад состоялся в Пекине

3 сентября за парадом на площади Тяньаньмэнь с трибун вместе наблюдали Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Нарендра Моди, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Ким Чен Ын, а также другие лидеры стран, сообщает Zakon.kz.

На торжественной церемонии в Пекине собрались более 50 тысяч зрителей. Началом парада стали 80 артиллерийских залпов – каждый выстрел символизировал один год, прошедший со дня завершения Второй мировой войны.

Вертолеты китайской армии "нарисовали" в небе цифру 80. Помимо этого были показаны новейшие танки и авиация НОАК – транспортники, ракетоносцы и истребители. В завершении в небо выпустили 80 тыс. голубей мира и разноцветные воздушные шары.

Далее лидеры проследовали в Дом народных собраний, где состоится торжественный прием по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине.