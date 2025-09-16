Новый премьер Франции отменил "пожизненные" льготы для бывших чиновников

Новоназначенный премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил об отмене пожизненных льгот, предоставляемых бывшим членам правительства, сообщает Zakon.kz.

По данным Brussels Signal, об этом он написал в соцсети Х: так называемые "пожизненные" льготы для бывших членов французского правительства будут отменены с 1 января 2026 года.

"Хотя Республика и должна защищать лиц, подвергающихся угрозам, немыслимо, чтобы они могли пользоваться пожизненными льготами из-за временного статуса", – сказал он.

Французский премьер уточнил, что одна из таких льгот – полицейская защита, которая будет предоставляться бывшим премьерам и министрам внутренних дел "только на ограниченный срок и будет продлеваться в зависимости от реального риска".

Во Франции бывшие члены правительства могут получить служебный автомобиль и водителя, а также нанять личного секретаря на 10 лет после окончания полномочий, но до достижения 67-летия.

Вероятно, эти льготы также будут ограничены во времени, но влияние такого шага на бюджет Франции будет ограниченным: по официальным данным, в 2019 году государство потратило чуть менее 1,6 млн евро на служебные автомобили и помощников экс-чиновников и еще 2,8 млн евро – на их полицейскую охрану.

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор съездил в США и передумал становиться президентом Ирландии.