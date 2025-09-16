#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
539.54
637.09
6.52
Мир

Новый премьер Франции отменил "пожизненные" льготы для бывших чиновников

Себастьян Лекорню, премьер Франции, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 03:59 Фото: Instagram/seblecornu
Новоназначенный премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил об отмене пожизненных льгот, предоставляемых бывшим членам правительства, сообщает Zakon.kz.

По данным Brussels Signal, об этом он написал в соцсети Х: так называемые "пожизненные" льготы для бывших членов французского правительства будут отменены с 1 января 2026 года.

"Хотя Республика и должна защищать лиц, подвергающихся угрозам, немыслимо, чтобы они могли пользоваться пожизненными льготами из-за временного статуса", – сказал он.

Французский премьер уточнил, что одна из таких льгот – полицейская защита, которая будет предоставляться бывшим премьерам и министрам внутренних дел "только на ограниченный срок и будет продлеваться в зависимости от реального риска".

Во Франции бывшие члены правительства могут получить служебный автомобиль и водителя, а также нанять личного секретаря на 10 лет после окончания полномочий, но до достижения 67-летия.

Вероятно, эти льготы также будут ограничены во времени, но влияние такого шага на бюджет Франции будет ограниченным: по официальным данным, в 2019 году государство потратило чуть менее 1,6 млн евро на служебные автомобили и помощников экс-чиновников и еще 2,8 млн евро – на их полицейскую охрану.

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор съездил в США и передумал становиться президентом Ирландии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мбаппе оформил 50-й гол за "Реал" в своей карьере
04:20, 17 сентября 2025
Мбаппе оформил 50-й гол за "Реал" в своей карьере
Провал автомобилей и разрушение дорог: последствия дождя шокировали алматинцев
00:18, 17 сентября 2025
Провал автомобилей и разрушение дорог: последствия дождя шокировали алматинцев
Сплетни, брачный контракт и роман: супруга Дмитрия Диброва рассказала о разводе
23:43, 16 сентября 2025
Сплетни, брачный контракт и роман: супруга Дмитрия Диброва рассказала о разводе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: