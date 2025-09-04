#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.18
628.93
6.68
Мир

Кто из детей сопровождал глав государств в Китае

Дочь Ильхама Алиева, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 07:35 Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan
Стало известно, кто из мировых лидеров взял с собой в Китай детей, сообщает Zakon.kz.

Некоторые участники саммита Шанхайской организации сотрудничества привлекли к себе внимание СМИ тем, что взяли с собой в поездку детей. Так, первой засветилась дочь президента Азербайджана Арзу Алиева. Наследница Ильхама Алиева сопровождала свою маму Мехрибан Алиеву 1 сентября на мероприятиях в китайском городе Тяньцзинь.

Помимо Мехрибан Алиевой, в Китай прибыли жены руководителей Непала, Армении, Малайзии, Монголии, Ирана, Египта, Турции и Узбекистана.

Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева щедро делилась общественно-семейными фотографиями из Китая на своей странице в Instagram. О ее дочери Арзу известно, что она возглавляет Бакинский медиацентр. Ей 36 лет, в совершенстве владеет английским и французским языками.

Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

Затем вместе с дочерью в Пекин прибыл Ким Чен Ын. По данным издания Yonhap, 13-летняя Ким Чжу Э впервые сопровождает отца в поездке в Пекин.

Фото: en.yna.co.kr

В открытых источниках информация о девочке практически отсутствует.

На днях новая прическа другого подростка – Греты Тунберг стала объектом шуток и вызвала скандал в Сети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Новая прическа Греты Тунберг стала объектом шуток и вызвала скандал в Сети
Мир
06:16, Сегодня
Новая прическа Греты Тунберг стала объектом шуток и вызвала скандал в Сети
Канадский чиновник устроил скандал перед журналистами и вылил бутылку виски
Мир
04:00, 04 сентября 2025
Канадский чиновник устроил скандал перед журналистами и вылил бутылку виски
Disney незаконно собирала персональные данные детей через YouTube
Мир
01:52, 04 сентября 2025
Disney незаконно собирала персональные данные детей через YouTube
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: