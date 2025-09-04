Кто из детей сопровождал глав государств в Китае

Стало известно, кто из мировых лидеров взял с собой в Китай детей, сообщает Zakon.kz.

Некоторые участники саммита Шанхайской организации сотрудничества привлекли к себе внимание СМИ тем, что взяли с собой в поездку детей. Так, первой засветилась дочь президента Азербайджана Арзу Алиева. Наследница Ильхама Алиева сопровождала свою маму Мехрибан Алиеву 1 сентября на мероприятиях в китайском городе Тяньцзинь.

Помимо Мехрибан Алиевой, в Китай прибыли жены руководителей Непала, Армении, Малайзии, Монголии, Ирана, Египта, Турции и Узбекистана.

Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева щедро делилась общественно-семейными фотографиями из Китая на своей странице в Instagram. О ее дочери Арзу известно, что она возглавляет Бакинский медиацентр. Ей 36 лет, в совершенстве владеет английским и французским языками.

Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

Затем вместе с дочерью в Пекин прибыл Ким Чен Ын. По данным издания Yonhap, 13-летняя Ким Чжу Э впервые сопровождает отца в поездке в Пекин.

Фото: en.yna.co.kr

В открытых источниках информация о девочке практически отсутствует.

