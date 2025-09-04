Шутка одноклассника обернулась реанимацией для 11-летнего ребенка
Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге третьеклассник случайно сел на карандаш и оказался в больнице, сообщает Zakon.kz.
Когда 11-летний мальчик встал по просьбе учительницы, его сосед по парте подставил на стул карандаш. Ученик, ни о чем не догадываясь, сел обратно и приземлился прямо на острый предмет, пишет Gazeta.Ru.
Ребенка увезли с урока в больницу: у него диагностировали перфорацию прямой кишки и перитонит.
Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
