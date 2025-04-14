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Мир

Россиянка застряла в гамаке для йоги и попала в больницу

Женщина застряла в гамаке для аэройоги и провисела в нем несколько часов , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 04:34 Фото: pixabay
Жительница Санкт-Петербурга застряла в гамаке для аэройоги оказалась в Елизаветинской больнице, сообщает Zakon.kz.

Домашняя тренировка пошла не по плану и женщина запуталась в петлях гамака. Одна петля стянулась в районе правого бедра, вторая – в области поясницы. Самостоятельно она выбраться не смогла и повисла, передает Telegram-канал о здравоохранении Санкт-Петербурга "Комздрав СПб".

Спустя семь часов с работы вернулся муж и освободил супругу. Он же и вызвал скорую.

Уже в Елизаветинской больнице ей сделали УЗИ внутренних органов, УЗИ вен нижних конечностей и мягких тканей бедра. Ведь ситуация, в которой она оказалась, небезобидна. В течение шести часов из-за нарушения циркуляции крови могла произойти отслойка мягких тканей. И тогда потребовалось бы серьезное хирургическое вмешательство.

"Отслойка у пациентки не подтвердилась. Возможно, благодаря тому, что она была в сознании, и время от времени руками удерживала себя на весу", – говорится в сообщении.

Недавно российская телеведущая и предпринимательница Тина Канделаки показала, как бы она выглядела в свои 50 лет без занятий спортом и соблюдения здорового образа жизни.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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