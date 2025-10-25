Во Франции заявили о готовности ввести войска в Украину в 2026 году

Франция готова вмешаться в конфликт в Украине и развернуть свой военный контингент на территории страны в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Как передает BFMTV, об этом заявил начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

"В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины", – заявил он.

Генерал заявил, что 2026 год будет годом "коалиции желающих" и подтвердил приверженность Франции союзникам. По его словам, войска "коалиции" готовы к одновременным действия в "трех чрезвычайных ситуациях", включая участие в украинском конфликте.

До этого Пьер Шилль заявил, что Европе необходимо готовиться к "неизбежной" войне, которая может начаться уже "утром". В этой связи военный призвал Францию подготовиться к "растущим угрозам, которые становятся все более серьезными и радикальными".

По мнению Шилля, мир вошел в такую стадию развития, когда применение силы вновь "становится чем-то, что может показаться нормой некоторым крупным державам".

Ранее французский депутат хотел перед съемками незаметно снять Rolex, но не получилось.