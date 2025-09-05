#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Мир

Тайвань обвинил Китай в нарушении международного права при бурении

Бурение, море, техника, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 08:59 Фото: pexels
Правительство острова Тайвань требует прекратить китайские нефтегазовые операции в его исключительной экономической зоне. Государство считает, что таким образом Китай нарушает международное право, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, заявление канцелярии президента Тайваня Лай Цзин-дэ последовало после сообщений о том, что в исключительной экономической зоне Тайваня, недалеко от спорных островов Пратас, находящихся под контролем Тайваня, было обнаружено несколько китайских нефтяных вышек и связанных с ними судов.

В отчете, опубликованном Jamestown Foundation, американским аналитическим центром, говорится, что активы находились там около пяти лет и все принадлежали китайской государственной China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

В среду, 3 сентября, представитель администрации президента Тайваня Карен Куо призвала Китай "четко объяснить" свои действия и "немедленно прекратить незаконную деятельность по размещению и эксплуатации в экономических водах стран региона, включая Тайвань".

"Это не только нарушает международные правовые нормы, такие как Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), но и серьезно подрывает международный порядок и создает неопределенные риски для региональной стабильности", – заявила она.

Куо добавила, что тайваньские органы обороны и безопасности осведомлены о ситуации и "проводят всесторонний анализ закономерностей и рисков соответствующей деятельности". По ее словам, Тайвань будет "сотрудничать с соответствующими странами региона" для поиска совместных ответных мер.

В прошлом месяце Япония выразила протест против аналогичной деятельности китайских нефтяных вышек в своей ИЭЗ, а Вьетнам и Корея также ранее высказывали подобные жалобы.

Ранее стало известно о том, что Европа подготовила гарантии для Украины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Жертвы землетрясения": несколько тысяч человек погибли под завалами в Афганистане
Мир
07:17, Сегодня
"Жертвы землетрясения": несколько тысяч человек погибли под завалами в Афганистане
Ближайший сосед Казахстана прокомментировал риск завоза чумы в страну
Мир
06:20, Сегодня
Ближайший сосед Казахстана прокомментировал риск завоза чумы в страну
Зеленский ответил на приглашение Путина приехать в Москву
Мир
05:19, Сегодня
Зеленский ответил на приглашение Путина приехать в Москву
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: