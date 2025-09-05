Тайвань обвинил Китай в нарушении международного права при бурении
По информации The Guardian, заявление канцелярии президента Тайваня Лай Цзин-дэ последовало после сообщений о том, что в исключительной экономической зоне Тайваня, недалеко от спорных островов Пратас, находящихся под контролем Тайваня, было обнаружено несколько китайских нефтяных вышек и связанных с ними судов.
В отчете, опубликованном Jamestown Foundation, американским аналитическим центром, говорится, что активы находились там около пяти лет и все принадлежали китайской государственной China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
В среду, 3 сентября, представитель администрации президента Тайваня Карен Куо призвала Китай "четко объяснить" свои действия и "немедленно прекратить незаконную деятельность по размещению и эксплуатации в экономических водах стран региона, включая Тайвань".
"Это не только нарушает международные правовые нормы, такие как Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), но и серьезно подрывает международный порядок и создает неопределенные риски для региональной стабильности", – заявила она.
Куо добавила, что тайваньские органы обороны и безопасности осведомлены о ситуации и "проводят всесторонний анализ закономерностей и рисков соответствующей деятельности". По ее словам, Тайвань будет "сотрудничать с соответствующими странами региона" для поиска совместных ответных мер.
В прошлом месяце Япония выразила протест против аналогичной деятельности китайских нефтяных вышек в своей ИЭЗ, а Вьетнам и Корея также ранее высказывали подобные жалобы.
Ранее стало известно о том, что Европа подготовила гарантии для Украины.