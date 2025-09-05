В Узбекистане чтение книг поможет сократить срок в тюрьме

Сенат Узбекистана одобрил закон, предусматривающий сокращение срока лишения свободы осужденным за чтение книг из специального списка. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы верхней палаты Парламента.

Согласно документу, в Уголовный кодекс страны вводится новая статья, предусматривающая возможность сокращения срока наказания для осужденных, вставших на путь исправления.

Одним из стимулов является чтение осужденными одобренной литературы, после чего:

за каждую прочитанную книгу срок может быть сокращен на 3 дня;

но не более 30 дней в год.

Выбрать самостоятельно литературу не получится. Книги утверждаются Республиканским центром духовности и просветительства.

Заключительное решение будет принимать Комиссия.

Также отмечено, что эта мера распространяется только на лиц, имеющих право на условно-досрочное освобождение, исключая пожизненно осужденных.

Эти изменения в законодательстве будут применяться в отношении более 13,5 тыс. осужденных.

Специалисты ожидают повышение эффективности воспитательной работы в колониях и предотвращение рецидива преступлений.

