Мир

В Узбекистане чтение книг поможет сократить срок в тюрьме

Узбекистан, изменения в законодательстве, книги, уменьшение срока, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 11:24 Фото: pexels
Сенат Узбекистана одобрил закон, предусматривающий сокращение срока лишения свободы осужденным за чтение книг из специального списка. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы верхней палаты Парламента.

Согласно документу, в Уголовный кодекс страны вводится новая статья, предусматривающая возможность сокращения срока наказания для осужденных, вставших на путь исправления.

Одним из стимулов является чтение осужденными одобренной литературы, после чего:

  • за каждую прочитанную книгу срок может быть сокращен на 3 дня;
  • но не более 30 дней в год.

Выбрать самостоятельно литературу не получится. Книги утверждаются Республиканским центром духовности и просветительства.

Заключительное решение будет принимать Комиссия.

Также отмечено, что эта мера распространяется только на лиц, имеющих право на условно-досрочное освобождение, исключая пожизненно осужденных.

Эти изменения в законодательстве будут применяться в отношении более 13,5 тыс. осужденных.

Специалисты ожидают повышение эффективности воспитательной работы в колониях и предотвращение рецидива преступлений.

Ранее офтальмолог Анна Клюева рассказала, сколько минут можно тратить на чтение без перерыва и не навредить при этом здоровью глаз.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
