Новая прическа Кейт Миддлтон: от восхищения до жалости

На днях принцесса Уэльская представила публике новую прическу, которая вызвала неоднозначную реакцию у интернет-пользователей, сообщает Zakon.kz.

Первое, что бросилось в глаза публике во время посещения членов королевской семьи садов Музея естественной истории в Лондоне – это новое окрашивание волос принцессы "бронд". Он стал самым популярным оттенком волос весны и лета 2025 года.

"С оттенком, мне кажется, все-таки немного промахнулись", – отреагировала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Однако фанатов королевской семьи смутили не столько перемены цвета волос, сколько неестественная, по их мнению, густота и объем у корней, породившие жаркие спекуляции о вынужденном ношении парика в результате онкологии.

"Есть тревожное ощущение, что болезнь Кейт не прошла бесследно, и новый отросший блонд, которым вежливо восторгаются СМИ, на самом деле, хороший парик. И объем другой, и пушится подозрительно, на вечно прилизанной Кейт. Жаль", – отметили специалисты по волосам.

Далее споры в Сети привели к мнению, что само по себе ношение парика ни о чем конкретном не говорит. Поэтому его ношение может быть вызвано и десятком других причин, не связанных с онкологией.

Ранее Меган Маркл обратилась к своей маме по случаю ее дня рождения.