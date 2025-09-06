#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
Мир

Ватикан готовится канонизировать лондонского подростка

Ватикан, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 13:52 Фото: wikimedia
Карло Акутис, умерший в 2006 году и создавший веб-сайты для распространения католической вести, стал первым святым тысячелетия, сообщает Zakon.kz.

Акутис, итальянец, родившийся в Лондоне, который в воскресенье станет первым святым тысячелетия Католической церкви, создавал веб-сайты для распространения католического учения, за что получил прозвище "Божий влиятельный человек" после своей смерти в возрасте 15 лет от лейкемии, уточняет газета The Guardian.

Подобные святыни являются частью древнего ритуала, даруемого высокопоставленным усопшим в церкви, и будут служить верующим осязаемым напоминанием о его жизни. Несмотря на малые размеры мощей в церкви Сант-Анджела-Меричи, приходской священник Данило Спаньолетти считает, что они вселяют в паломников мужество.

"Молитва у останков святого помогает им преодолевать трудности жизни, — сказал он. – В частности, этот святой, проживший короткую жизнь, но достигший выдающихся успехов во многих отношениях, служит источником вдохновения для молодежи".

Церковь разделяет мощи святых на первый, второй и третий классы. Мощи в церкви Сант-Анджела-Меричи относятся к последним двум, и хотя эти реликвии привлекают постоянный поток паломников, именно реликвии первого класса – тело святого и его части – привлекают толпы.

За последний год более миллиона человек посетили город Ассизи в центральной Италии, где тело Акутиса, покрытое восковой моделью, одетое в синюю спортивную куртку, джинсы и кроссовки, выставлено за стеклянным куполом в церкви Санта-Мария-Маджоре. Его сердце находится в золотом ларце в городском соборе Сан-Руфино, а фрагменты ткани перикарда – оболочки, окружающей сердце, – путешествовали по всему миру в преддверии его канонизации.

Его мать, Антония Сальцано, также путешествовала по всему миру, выступая с речами о жизни своего сына в католических общинах и привозя в дар пряди его волос.

В воскресной молитве "Ангел Господень" на площади Святого Петра в августе Папа Римский обратился к казахстанцам. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Крупнейший иммиграционный рейд провели в США на заводе Hyundai
Мир
12:43, Сегодня
Крупнейший иммиграционный рейд провели в США на заводе Hyundai
Глава Пентагона "переименовался" в министра войны
Мир
11:37, Сегодня
Глава Пентагона "переименовался" в министра войны
Бывший пилот пассажирского самолета признал вину за попытку отключить двигатели
Мир
11:05, Сегодня
Бывший пилот пассажирского самолета признал вину за попытку отключить двигатели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: