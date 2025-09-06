Ватикан готовится канонизировать лондонского подростка

Карло Акутис, умерший в 2006 году и создавший веб-сайты для распространения католической вести, стал первым святым тысячелетия, сообщает Zakon.kz.

Акутис, итальянец, родившийся в Лондоне, который в воскресенье станет первым святым тысячелетия Католической церкви, создавал веб-сайты для распространения католического учения, за что получил прозвище "Божий влиятельный человек" после своей смерти в возрасте 15 лет от лейкемии, уточняет газета The Guardian.

Подобные святыни являются частью древнего ритуала, даруемого высокопоставленным усопшим в церкви, и будут служить верующим осязаемым напоминанием о его жизни. Несмотря на малые размеры мощей в церкви Сант-Анджела-Меричи, приходской священник Данило Спаньолетти считает, что они вселяют в паломников мужество.

"Молитва у останков святого помогает им преодолевать трудности жизни, — сказал он. – В частности, этот святой, проживший короткую жизнь, но достигший выдающихся успехов во многих отношениях, служит источником вдохновения для молодежи".

Церковь разделяет мощи святых на первый, второй и третий классы. Мощи в церкви Сант-Анджела-Меричи относятся к последним двум, и хотя эти реликвии привлекают постоянный поток паломников, именно реликвии первого класса – тело святого и его части – привлекают толпы.

За последний год более миллиона человек посетили город Ассизи в центральной Италии, где тело Акутиса, покрытое восковой моделью, одетое в синюю спортивную куртку, джинсы и кроссовки, выставлено за стеклянным куполом в церкви Санта-Мария-Маджоре. Его сердце находится в золотом ларце в городском соборе Сан-Руфино, а фрагменты ткани перикарда – оболочки, окружающей сердце, – путешествовали по всему миру в преддверии его канонизации.

Его мать, Антония Сальцано, также путешествовала по всему миру, выступая с речами о жизни своего сына в католических общинах и привозя в дар пряди его волос.

