Приветствую паломников из Караганды: Папа Римский обратился к казахстанцам
Фото: Instagram/pontifex
Тридцать казахстанцев, в основном из Караганды, совершили поездку в Италию, чтобы побывать в Ватикане, сообщает Zakon.kz.
24 августа 2025 года они участвовали в воскресной молитве "Ангел Господень" на площади Святого Петра, где Папа Лев XIV обратился к ним со словами:
"Приветствую паломников из Караганды".
Информация о казахстанцах опубликована на официальном новостном портале Ватикана.
Фото: vaticannews
22 августа 2025 года Папа Римский Лев XIV призывал верующих провести пятницу в посте и молитвах об установлении мира в Украине и других регионах, где продолжаются военные действия.
За несколько дней до этого американская певица Мадонна обратилась с призывом к духовному лидеру католической церкви и главе государства Ватикан Папе Льву XIV посетить сектор Газа.
