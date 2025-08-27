Приветствую паломников из Караганды: Папа Римский обратился к казахстанцам

Тридцать казахстанцев, в основном из Караганды, совершили поездку в Италию, чтобы побывать в Ватикане, сообщает Zakon.kz.

24 августа 2025 года они участвовали в воскресной молитве "Ангел Господень" на площади Святого Петра, где Папа Лев XIV обратился к ним со словами:

"Приветствую паломников из Караганды".

Информация о казахстанцах опубликована на официальном новостном портале Ватикана.

Фото: vaticannews

22 августа 2025 года Папа Римский Лев XIV призывал верующих провести пятницу в посте и молитвах об установлении мира в Украине и других регионах, где продолжаются военные действия.

За несколько дней до этого американская певица Мадонна обратилась с призывом к духовному лидеру католической церкви и главе государства Ватикан Папе Льву XIV посетить сектор Газа.