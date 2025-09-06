Юноша отравил дядю из-за невыносимого храпа

18-летнего жителя японского города Итихара арестовали за попытку отравить дядю листьями олеандра – подросток признался, что не выносил его громкий храп, сообщает Zakon.kz.

В Японии полиция выдала новый ордер на арест 18-летнего школьника из города Итихара префектуры Тиба. Его обвиняют в попытке убить дядю, подмешав в мисо-суп листья ядовитого олеандра.

По версии следствия, 17 июля между 12:15 и 12:25 юноша добавил в суп измельченные листья растения. Мужчина почувствовал необычный вкус, выплюнул еду, но вскоре у него началось онемение во рту и боли в желудке. На следующий день его госпитализировали. Экспертиза показала: в супе содержалась смертельная доза токсичного вещества олеандрин, пишет The Mainichi.

Сам школьник признал вину и объяснил свой поступок тем, что не мог терпеть громкий храп дяди.

"Я не мог выносить громкий храп дяди и решил его убить", – приводят его слова СМИ.

Подросток жил вместе с матерью и родственником.

Ранее, в июле, его уже задерживали по другому делу – нападению на двух женщин с молотком в туалете на станции Тиба. Тогда он заявил полиции: "Я хотел причинить боль любой женщине, которая слабее меня". Дело направили в семейный суд.

Олеандр, листья которого он использовал, популярное в Японии декоративное дерево с красными или белыми цветами. Все части растения ядовиты. Полиция проверяет, связаны ли между собой два инцидента.

