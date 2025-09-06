#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.91
628.87
6.6
Мир

В Киеве формируется штаб многонациональных сил НАТО

Флаг украины, форма, военный штаб, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 02:40 Фото: pexels
В Киеве формируется штаб многонациональных сил (MNF-U). Это структура, созданная под эгидой НАТО и союзных стран для координации действий на случай перемирия между Россией и Украиной, сообщает Zakon.kz.

Как передает UK Defence Journal, руководство будет разделено на два уровня: в украинской столице штаб возглавит британский генерал-майор, а общее управление на схожем по уровню командиров будут совместно осуществлять Великобритания и Франция.

Рабочим языком штаба станет английский, что должно обеспечить взаимодействие более чем 30 стран-участниц. Первоначально многонациональное командование будет функционировать в Париже, затем планируется его перенос в Лондон при сохранении англо-французской схемы управления.

Великобритания уже выделяет силы для поддержки этого штаба, а формат MNF-U, вероятнее всего, станет крупнейшей международной операцией в Европе со времен балканских войн 1990-х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Владимира Путина в Киев. Накануне Зеленский уже комментировал предложение Путина провести встречу в Москве. Тезис тот же: местом встречи Москва быть не может.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Выяснилось, какое место занимает Казахстан в списке самые влиятельных паспортов в 2025 году
Мир
03:20, 07 сентября 2025
Выяснилось, какое место занимает Казахстан в списке самые влиятельных паспортов в 2025 году
Женщины в Афганистане остались под завалами из-за талибских запретов
Мир
02:20, 07 сентября 2025
Женщины в Афганистане остались под завалами из-за талибских запретов
В России заявили о готовности первой вакцины против рака
Мир
18:44, 06 сентября 2025
В России заявили о готовности первой вакцины против рака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: