В Киеве формируется штаб многонациональных сил НАТО

В Киеве формируется штаб многонациональных сил (MNF-U). Это структура, созданная под эгидой НАТО и союзных стран для координации действий на случай перемирия между Россией и Украиной, сообщает Zakon.kz.

Как передает UK Defence Journal, руководство будет разделено на два уровня: в украинской столице штаб возглавит британский генерал-майор, а общее управление на схожем по уровню командиров будут совместно осуществлять Великобритания и Франция.

Рабочим языком штаба станет английский, что должно обеспечить взаимодействие более чем 30 стран-участниц. Первоначально многонациональное командование будет функционировать в Париже, затем планируется его перенос в Лондон при сохранении англо-французской схемы управления.

Великобритания уже выделяет силы для поддержки этого штаба, а формат MNF-U, вероятнее всего, станет крупнейшей международной операцией в Европе со времен балканских войн 1990-х.

