Обиженная невеста убила возлюбленного после его отказа жениться

В Азербайджане женщина убила своего молодого возлюбленного. После случившегося жительница страны Ругия Везирова сама позвонила в полицию и сдалась, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, Ругия Везирова (имя и фамилия изменены) несколько лет состояла в браке, но не имела детей и испытывала серьезные разногласия с мужем. Это стало причиной их развода. После этого она открыла собственный бизнес и начала жить одна.

Вскоре через социальные сети Везирова познакомилась с Габибом Гасаноглу, и между ними завязались отношения.

Однажды пара отдыхала в ресторане, где они выпивали и танцевали. После этого, проходя мимо дворца бракосочетаний, женщина предложила Гасаноглу официально оформить их отношения. Однако мужчина отказался, заявив, что не готов к этому. Несмотря на сильное разочарование, Везирова постаралась скрыть свои эмоции.

Через несколько дней они снова встретились в квартире женщины. Во время разговора Везирова обвинила возлюбленного в несерьезном отношении к ней и заявила, что он запятнал ее честь. На это мужчина ответил: "Я не хочу жениться, оставь меня в покое". В порыве ярости женщина схватила нож на кухне и нанесла ему несколько ударов.

В данный момент подозреваемая готовится предстать перед судом.

