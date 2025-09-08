#АЭС в Казахстане
Мир

На Камчатке не могут спасти застрявшего в мусоре детеныша косатки

Спасение детеныша касатки на Камчатке, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 07:20 Фото: ВКонтакте/tatianaivkovich
С 6 по 11 сентября на Камчатке будут пытаться спасти застрявшего в пластиковом кольце детеныша косатки по прозвищу Фродо, сообщает Zakon.kz.

В начале лета ученые обнаружили, что малыш запутался в пластиковой упаковочной ленте, которая врезается в его тело. Несмотря на все усилия, спасти его до сих пор не удается.

Операция стала одной из самых сложных в практике исследователей. На подмогу местным спасателям вызвали команду профессионалов из сочинского центра спасения дельфинов "Дельфа".

Об этом стало известно из страницы волонтерской группы помощи морским животным "Друзья океана" в "Вконтакте".

Со слов специалиста по морским млекопитающим Татьяны Ивкович, этот случай – беспрецедентный в мире.

"Главная трудность – в размерах и скорости Фродо. Если медлительный горбатый кит дает время подплыть к нему и срезать веревку со спины специальным шестом с крюком, то детеныш косатки невероятно быстр и пуглив. Они быстро соображают, что мы их преследуем. Самка, почувствовав приближение лодки, резко останавливается, уходит под катер и выныривает в неожиданном месте. Нам же нужно, чтобы Фродо вынырнул прямо перед нами на близком расстоянии. Это как пытаться попасть крюком в ракету", – поделилась трудностями спасения детеныша косатки Ивкович.

Фото: Татьяна Ивкович

Пока малыш держится. Он плавает хуже взрослых, но это нормально для его возраста. Однако с каждым днем кольцо может причинять ему все больше вреда, считают ученые.

5 сентября дома и постройки в Японии были разрушены тайфуном.

Алия Абди
Алия Абди
