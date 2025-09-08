На Камчатке не могут спасти застрявшего в мусоре детеныша косатки
В начале лета ученые обнаружили, что малыш запутался в пластиковой упаковочной ленте, которая врезается в его тело. Несмотря на все усилия, спасти его до сих пор не удается.
Операция стала одной из самых сложных в практике исследователей. На подмогу местным спасателям вызвали команду профессионалов из сочинского центра спасения дельфинов "Дельфа".
Об этом стало известно из страницы волонтерской группы помощи морским животным "Друзья океана" в "Вконтакте".
Со слов специалиста по морским млекопитающим Татьяны Ивкович, этот случай – беспрецедентный в мире.
"Главная трудность – в размерах и скорости Фродо. Если медлительный горбатый кит дает время подплыть к нему и срезать веревку со спины специальным шестом с крюком, то детеныш косатки невероятно быстр и пуглив. Они быстро соображают, что мы их преследуем. Самка, почувствовав приближение лодки, резко останавливается, уходит под катер и выныривает в неожиданном месте. Нам же нужно, чтобы Фродо вынырнул прямо перед нами на близком расстоянии. Это как пытаться попасть крюком в ракету", – поделилась трудностями спасения детеныша косатки Ивкович.
Фото: Татьяна Ивкович
Пока малыш держится. Он плавает хуже взрослых, но это нормально для его возраста. Однако с каждым днем кольцо может причинять ему все больше вреда, считают ученые.
