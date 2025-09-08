#АЭС в Казахстане
Мир

Арендовать "страшных людей" для решения конфликтов предложили в Японии

арендовать страшных людей предложили в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 19:35 Фото: pixabay
Японская компания Rental Kowaihito для решения конфликтов предложила клиентам услугу аренды "страшных людей", сообщает Zakon.kz.

Издание South China Morning Post пишет, что в основном это мужчины с бритыми головами и яркими татуировками. Их основная роль – не физическое воздействие, а психологическое давление на оппонента с помощью устрашающего внешнего вида. По словам представителей компании, большинство конфликтов удается урегулировать всего за полчаса.

"Этот сервис, называемый сервисом аренды страшных людей, сдает в аренду угрожающе выглядящих сотрудников с татуировками, намекая на их потенциал для насилия", – следует из материала.

Как уточняется, услуги "страшных людей" востребованы в различных сферах: их нанимают для урегулирования конфликтов с шумными соседями, в офисах, для воздействия на коллег, а также разрешения личных споров, например, с любовницами или неверными партнерами. Также они помогают при столкновениях с хулиганами и в спорах с бывшими работодателями. Стоимость аренды одного "страшного человека" составляет 140 долларов за полчаса.

В компании заявили, что ее сотрудники не связаны с преступными группировками и не занимаются противоправными действиями.

Также отмечается, что компания закрылась 31 августа на фоне своей "вирусной популярности". Причины закрытия остаются неизвестными. Как указывает SCMP, есть мнение, что Rental Kowaihito не было лицензии на свою деятельность.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внесли изменения в оказание непрофильных услуг в аэропортах страны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
