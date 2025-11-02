Корабль с багажником на крыше запустила к МКС Япония

Япония запустила к МКС новый грузовой корабль HTV-X с открытым багажником. Ночью ракета H3 отправила к МКС новейший японский грузовой корабль HTV-X, стартовав с космодрома Танегасима, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в материале "Газеты.Ru", корабль несет расходники для МКС, запчасти, а также символические грузы вроде реквизита для съемки рекламы фирмы одежды. Куда интереснее, что на новом корабле потенциально можно возить крупные негабаритные грузы из-за размещенного вверху открытого "багажника".

HTV-X пришел на смену предыдущему японскому грузовому кораблю HTV, выведенному из эксплуатации в 2020 году. HTV использовался с 2009 года для снабжения "Кибо" – японского лабораторного модуля МКС, самого крупного в составе станции.

Японский грузовик был хорош тем, что единственный, кроме Space Shuttle, вмещал в себя стойки-слоты ISPR для установки крупногабаритного оборудования внутри модулей. Минусом же его считалась большая стоимость, поскольку японское космическое агентство JAXA никогда не отличалось щедрыми бюджетами.

HTV-X использует герметичную грузовую кабину своего предшественника и некоторые другие его элементы конструкции, но в целом облик корабля получился совсем иным.

Самое заметное и важное изменение: у него появился огромный внешний негерметичный "багажник" в самой верхней части. Там можно размещать негабаритные (большие) грузы любой формы, лишь бы они помещались под обтекатель ракеты, который можно при желании увеличить.

С тех пор как Space Shuttle вывели из эксплуатации, космическим агентствам не хватает его гигантского грузового отсека, куда можно было поместить автобус, – и HTV-X частично восполнит эту утрату.

Внутри герметичного отсека нового корабля габариты грузов ограничены, зато там можно перевозить больше массы – до 4 тонн. Другие изменения на новом корабле по сравнению с предшественником касаются в основном удешевления и повышения удобства сборки.

