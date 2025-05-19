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Казахстанцу пришлось повторно лечь под нож из-за иглы, забытой хирургом во время операции

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 16:09 Фото: akorda.kz
Житель Караганды записал видеообращение для привлечения внимания общественности к ситуации, произошедшей с ним. Как оказалось, во время операции в его боку врачи оставили медицинскую иглу, сообщает Zakon.kz.

Мужчина немного рассказал предысторию. 14 апреля 2025 года он обратился в областную клиническую больницу с жалобами на боли в правом боку. Хирург заподозрил плеврит и назначил ему операцию.

"15-го числа у меня прошла тяжелая операция. Заняла она девять часов. После чего я был перевезен в центр фтизиатрии, где мне сделали повторный рентген и обнаружили в правом грудном боку медицинскую иглу", – продолжил свой рассказ мужчина.

Далее последовала еще одна операция. Она прошла уже 19 апреля, тогда и изъяли инородное тело.

Мужчина также отмечает, что его состояние ухудшилось. Он просит Министерство здравоохранения не оставлять этот инцидент без внимания.

"Хирург не извинился, не вышел на меня. Все само по себе замялось. Я сейчас неработоспособен", – заключил рассказчик.

Тем временем в Управлении здравоохранения Карагандинской области дали комментарий по этому происшествию.

По данным специалистов, в настоящее время по факту проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут приняты необходимые меры реагирования.

"19 мая 2025 года пациент выписывается на амбулаторное лечение с улучшением. Клинико-рентгенологическая динамика положительная. По результатам заседания независимой экспертной комиссии будет решен вопрос о наличии или отсутствии вреда здоровью".Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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