Мир

Полицейский сменил пол в документах ради повышения в Германии

В Германии полицейский сменил пол ради повышения , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 06:25 Фото: pixabay
В мае 2025 года офицер полиции Дюссельдорфа по документам официально "стал женщиной" ради положенных женщинам за их пол привилегии, сообщает Zakon.kz.

Теперь же руководство отдела обвинило его в мошенничестве, а сам правоохранитель заявил, что столкнулся с "дискриминацией". Об этом пишет Shpigel.

Реальные мотивы мужчины стали известны после жалоб со стороны коллег. Они узнали, что после повышения силовик планировал вновь "сменить пол" на мужской и жениться на своей невесте.

На данный момент суд рассматривает иск отдела полиции о мошенничестве. Адвокат полицейской отверг обвинения и назвал позицию руководства "квирфобной", то есть враждебной по отношению к людям с нетрадиционной гендерной идентичностью.

По его словам, его подзащитная родилась в мужском теле. Но уже несколько лет живет как женщина и официально изменила свой статус через ЗАГС. После этого она уведомила руководство и коллег. Те, по словам юриста, поддержали ее решение и не выражали недовольства.

"Не каждому хочется рассказывать о личных вещах в коридорах учреждения, – объяснил Арнольд. – Поэтому она просто попыталась снять напряжение шуткой, не имея при этом никаких скрытых мотивов".

Фразу о том, что "смена пола поможет при повышении", полицейская, как утверждает адвокат, произнесла в шутку.

Германия стала известна еще одним курьезом. Недавно там корова сбежала от мясника и прибилась к отаре овец.

Фото Алия Абди
Алия Абди
