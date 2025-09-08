#АЭС в Казахстане
Мир

"На всякий случай": власти Токио разработали план эвакуации из-за извержения Фудзи

Вулкан в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 03:30 Фото: pixabay
Власти Японии представили первый детальный план эвакуации миллионов жителей на случай пробуждения спящего вулкана Фудзи, который не проявлял активности более трех столетий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post (SCMP), согласно новому документу, извержение может произойти в любой момент, что требует немедленных подготовительных мер.

Предыдущие версии "Токийского регионального плана по предотвращению стихийных бедствий на случай извержения вулкана" были охарактеризованы как не предоставляющие практических гарантий или конкретных рекомендаций для населения.

Новый план определяет приоритетные маршруты эвакуации, координацию действий служб и механизмы оповещения граждан. Он также включает точные указания по расчистке дорожных путей для экстренной эвакуации и подробные протоколы организации спасательных операций.

Ранее арендовать "страшных людей" для решения конфликтов предложили в Японии.

Аксинья Титова
