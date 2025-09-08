Танцующая во время операции ассистентка хирурга возмутила соцсети

В социальных сетях Азербайджана распространились скандальные кадры из операционной. На них видно, как ассистентка хирурга танцевала во время операции, сообщает Zakon.kz.

По данным ATV, вероятно, что героиней скандала стала ассистентка пластического хирурга Эльнура Мехрали.

<br>

Комментируя данный инцидент, помощник врача заявил, что специалист в настоящее время находится в отпуске за границей в связи с получением образования и указанное видео не имеет к ним отношения.

Депутат Мушфиг Мамедли отметил, что для предотвращения подобных случаев в медицинской сфере необходимо создать систему аккредитации, а все врачи должны работать исключительно на основании действующей лицензии.

