Волосы редеют: как вернуть шевелюре прежний объем

У вас всегда была густая шевелюра, но вдруг вы обнаружили, что волосы потеряли плотность, объем уменьшился и укладка стала безжизненной. В таких случаях специалисты советуют не отчаиваться, а попытаться найти корень проблемы, чтобы исправить ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Ухудшение качества волос может быть и следствием возрастных изменений или генетики. Но в большинстве случаев это может быть сигналом, что организму требуется внимание. И, считают эксперты, важно не искать чудесных средств "от выпадения", а понять, что именно вызвало ослабление волос, и действовать комплексно.

Причины истончения разнообразны : от стрессов и диет до гормональных сбоев и неправильного ухода. Часто все начинается с того, что волосяные луковицы недополучают питание, а сами стержни теряют кератин – основной строительный белок. В итоге волосы растут тоньше, быстрее ломаются и становятся менее эластичными.

"Истончение волос – это не заболевание, а симптом, который требует внимания к организму в целом", – рассказал Pravda.ru трихолог Андрей Логинов.

Главные факторы, вызывающие ослабление волосяных луковиц:

хронический стресс и недосыпание;

гормональные изменения (беременность, климакс, прием контрацептивов);

агрессивное окрашивание и горячая укладка;

дефицит белка, железа и витаминов группы B;

постоянные диеты и недостаток жиров в рационе.

Причем истончение волос не всегда заметно сразу. Но спустя несколько месяцев пробор становится шире, а хвост теряет объем.

Оптимальный путь решения проблемы – сочетать правильное питание, мягкий уход и профессиональную диагностику.

Как вернуть плотность волос: пошаговый план

Пройдите обследование. Анализы на железо, гормоны, витамин D и цинк помогут исключить внутренние причины.

Скорректируйте питание. Добавьте в рацион яйца, орехи, рыбу, зелень, оливковое масло и продукты с коллагеном.

Подберите шампунь и кондиционер. Ищите формулы с кератином, биотином и пантенолом – они укрепляют структуру.

Используйте маски 1-2 раза в неделю. Подойдут смеси с маслами жожоба, арганы или касторкой.

Откажитесь от агрессивных процедур. Осветление, частая термоукладка и жесткие щетки усугубляют ломкость.

Массируйте кожу головы. Делайте легкий массаж перед сном или при мытье – это стимулирует рост волос.

Какие ошибки при уходе за волосами могут привести к их выпадению и истончению:

Мыть волосы слишком горячей водой. Используйте теплую воду и ополаскивание прохладной.

Наносить маску на корни жирных волос. Это утяжелит волосы и приведет к выпадению. Лучше распределять средство по длине, отступая 3-5 см от корней.

Расчесывать мокрые волосы. Приводит к микроповреждениям и сечению. Лучше дождаться частичного высыхания и использовать гребень с редкими зубьями.

Если причина в стрессе

Эмоциональные нагрузки напрямую влияют на гормональный фон и кровообращение. Когда человек постоянно в напряжении, волосяные фолликулы переходят в фазу покоя. Чтобы этого не происходило, важно нормализовать сон, добавить прогулки и практики расслабления – дыхательные упражнения или йогу. Иногда именно спокойствие возвращает волосам жизнь быстрее, чем косметика.

По данным трихолога, восстановление шевелюры может занять от 2-3 месяцев системного ухода. Полное восстановление структуры – до полугода.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

