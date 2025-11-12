#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Советы

Волосы редеют: как вернуть шевелюре прежний объем

девушка, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:46 Фото: pixabay
У вас всегда была густая шевелюра, но вдруг вы обнаружили, что волосы потеряли плотность, объем уменьшился и укладка стала безжизненной. В таких случаях специалисты советуют не отчаиваться, а попытаться найти корень проблемы, чтобы исправить ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Ухудшение качества волос может быть и следствием возрастных изменений или генетики. Но в большинстве случаев это может быть сигналом, что организму требуется внимание. И, считают эксперты, важно не искать чудесных средств "от выпадения", а понять, что именно вызвало ослабление волос, и действовать комплексно.

Причины истончения разнообразны: от стрессов и диет до гормональных сбоев и неправильного ухода. Часто все начинается с того, что волосяные луковицы недополучают питание, а сами стержни теряют кератин – основной строительный белок. В итоге волосы растут тоньше, быстрее ломаются и становятся менее эластичными.

"Истончение волос – это не заболевание, а симптом, который требует внимания к организму в целом", – рассказал Pravda.ru трихолог Андрей Логинов.

Главные факторы, вызывающие ослабление волосяных луковиц:

  • хронический стресс и недосыпание;
  • гормональные изменения (беременность, климакс, прием контрацептивов);
  • агрессивное окрашивание и горячая укладка;
  • дефицит белка, железа и витаминов группы B;
  • постоянные диеты и недостаток жиров в рационе.

Причем истончение волос не всегда заметно сразу. Но спустя несколько месяцев пробор становится шире, а хвост теряет объем.

Оптимальный путь решения проблемы – сочетать правильное питание, мягкий уход и профессиональную диагностику.

Как вернуть плотность волос: пошаговый план

  • Пройдите обследование. Анализы на железо, гормоны, витамин D и цинк помогут исключить внутренние причины.
  • Скорректируйте питание. Добавьте в рацион яйца, орехи, рыбу, зелень, оливковое масло и продукты с коллагеном.
  • Подберите шампунь и кондиционер. Ищите формулы с кератином, биотином и пантенолом – они укрепляют структуру.
  • Используйте маски 1-2 раза в неделю. Подойдут смеси с маслами жожоба, арганы или касторкой.
  • Откажитесь от агрессивных процедур. Осветление, частая термоукладка и жесткие щетки усугубляют ломкость.
  • Массируйте кожу головы. Делайте легкий массаж перед сном или при мытье – это стимулирует рост волос.

Какие ошибки при уходе за волосами могут привести к их выпадению и истончению:

  • Мыть волосы слишком горячей водой. Используйте теплую воду и ополаскивание прохладной.
  • Наносить маску на корни жирных волос. Это утяжелит волосы и приведет к выпадению. Лучше распределять средство по длине, отступая 3-5 см от корней.
  • Расчесывать мокрые волосы. Приводит к микроповреждениям и сечению. Лучше дождаться частичного высыхания и использовать гребень с редкими зубьями.

Если причина в стрессе

Эмоциональные нагрузки напрямую влияют на гормональный фон и кровообращение. Когда человек постоянно в напряжении, волосяные фолликулы переходят в фазу покоя. Чтобы этого не происходило, важно нормализовать сон, добавить прогулки и практики расслабления – дыхательные упражнения или йогу. Иногда именно спокойствие возвращает волосам жизнь быстрее, чем косметика.

По данным трихолога, восстановление шевелюры может занять от 2-3 месяцев системного ухода. Полное восстановление структуры – до полугода.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее тайваньские специалисты определили, что жирные кислоты способны пробудить "спящие" волосяные фолликулы и запустить рост волос.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Как остановить выпадение волос
12:10, 20 октября 2023
Как остановить выпадение волос
Интересные факты о волосах и как сократить их выпадение сообщила врач
14:04, 02 октября 2025
Интересные факты о волосах и как сократить их выпадение сообщила врач
Таскала за волосы и била по голове: скандал с воспитателем в Павлодаре получил продолжение
20:14, 01 июля 2025
Таскала за волосы и била по голове: скандал с воспитателем в Павлодаре получил продолжение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: