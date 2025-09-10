С 11 сентября из России начнут выдворять нелегальных мигрантов

Сегодня в России завершается срок для легализации мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Именно 10 сентября истекает срок действия указа президента России, позволяющий иностранцам, утратившим законные основания для пребывания в стране, урегулировать свой правовой статус. С четверга в отношении нелегальных мигрантов будут действовать меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем.

Им запретят регистрировать брак или оформлять развод. Нелегалы также не смогут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, получить другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.

Что касается жителей России, желающих подать заявления на неиммиграционные визы США, то с 6 сентября они смогут сделать это только в Астане или Варшаве.