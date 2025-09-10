#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.76
630.85
6.45
Мир

С 11 сентября из России начнут выдворять нелегальных мигрантов

В России начнут выдворять мигрантов, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 08:02 Фото: pixabay
Сегодня в России завершается срок для легализации мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Именно 10 сентября истекает срок действия указа президента России, позволяющий иностранцам, утратившим законные основания для пребывания в стране, урегулировать свой правовой статус. С четверга в отношении нелегальных мигрантов будут действовать меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем.

Им запретят регистрировать брак или оформлять развод. Нелегалы также не смогут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, получить другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.

Что касается жителей России, желающих подать заявления на неиммиграционные визы США, то с 6 сентября они смогут сделать это только в Астане или Варшаве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Подход "бизнес как обычно" не сработал: в США пригрозили России
Мир
07:15, Сегодня
Подход "бизнес как обычно" не сработал: в США пригрозили России
Зумеры признались в усталости от срочных поручений возрастных коллег
Мир
06:52, Сегодня
Зумеры признались в усталости от срочных поручений возрастных коллег
Жена экс-премьера Непала погибла от жестокости протестующих
Мир
05:50, Сегодня
Жена экс-премьера Непала погибла от жестокости протестующих
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: