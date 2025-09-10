Жена экс-премьера Непала погибла от жестокости протестующих
Ранее в Непале из-за запрета социальных сетей вспыхнули массовые протесты, которые привели к гибели людей и отставке высших руководителей страны. 9 сентября протестующие напали на резиденцию экс-премьера – 75-летнего Джала Натх Кханала и подожгли ее, пока его жена Раджьялакшми Читракар находилась внутри.
В Сети попало видео, где непальцы избивают премьер-министра. Также они избивали его жену. Впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра видео.
Imagine this happened to Joe or Jill Biden? Or Nancy and Paul Pelosi?— SkriptkeeperElect (@Skriptkeeper17) September 9, 2025
This is the former PM of Nepal, and his wife is seen being beaten by protesters. She is confirmed to be dead. pic.twitter.com/RQucmLFE6F
Женщина получила серьезные ожоги, ее госпитализировали. Позднее стало известно, что женщина скончалась.
🚨 BREAKING:— India Defence Daily (@IndiaDefDaily) September 9, 2025
Former Nepal PM Jhala Nath Khanal’s wife was burned alive
after protesters torched their Kathmandu home.
She succumbed at Kirtipur Burn Hospital.
(Source: The Times)
#Nepal pic.twitter.com/4e9Oys33vj
Известно, что ее супруг Джаланат Кханал возглавлял страну в 2011 году.
В Стамбуле с 7 сентября продолжаются протесты против политических решений Эрдогана.