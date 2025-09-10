#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.76
630.85
6.45
Мир

Жена экс-премьера Непала погибла от жестокости протестующих

Протесты в Непале, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 05:50 Фото: Х/voicetvurdu1
9 сентября жену бывшего премьера Непала госпитализировали в критическом состоянии с ожогами, она скончалась, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Непале из-за запрета социальных сетей вспыхнули массовые протесты, которые привели к гибели людей и отставке высших руководителей страны. 9 сентября протестующие напали на резиденцию экс-премьера – 75-летнего Джала Натх Кханала и подожгли ее, пока его жена Раджьялакшми Читракар находилась внутри.

В Сети попало видео, где непальцы избивают премьер-министра. Также они избивали его жену. Впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра видео.

Женщина получила серьезные ожоги, ее госпитализировали. Позднее стало известно, что женщина скончалась.

Известно, что ее супруг Джаланат Кханал возглавлял страну в 2011 году.

В Стамбуле с 7 сентября продолжаются протесты против политических решений Эрдогана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Кейт Миддлтон вернула прежний цвет волос
Мир
04:44, 10 сентября 2025
Кейт Миддлтон вернула прежний цвет волос
Трамп открестился от действий Израиля в отношении Катара
Мир
03:40, 10 сентября 2025
Трамп открестился от действий Израиля в отношении Катара
В Швеции министр здравоохранения упала в обморок во время пресс-конференции
Мир
01:51, 10 сентября 2025
В Швеции министр здравоохранения упала в обморок во время пресс-конференции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: