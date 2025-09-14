Новый премьер Непала вступила в должность

Новый премьер-министр Непала Сушила Карки в воскресенье, 14 сентября 2025 года, вступила в должность и призвала граждан к спокойствию и сотрудничеству для восстановления страны после беспорядков, унесших жизни как минимум 72 человек, сообщает Zakon.kz.

Карки заявила, что семьи погибших получат по 1 млн рупий (около 6,1 тенге), а пострадавшим окажут медицинскую помощь. Она подчеркнула, что цель ее кабинета — вернуть страну "на правильный путь", пишет ABC News.

Протесты, получившие название "поколение Z", начались 8 сентября из-за кратковременного запрета соцсетей, но быстро переросли в акцию против коррупции и привилегий политической элиты. Демонстранты атаковали здание парламента и дома влиятельных семей. Полиция открыла огонь, что привело к отставке премьер-министра Кхадги П. Оли.

9 сентября протестующие подожгли офис премьер-министра, президентскую резиденцию и несколько министерств. На следующий день армия взяла под контроль улицы, после чего начались переговоры о временном правительстве.

73-летняя Карки известна как первая и единственная женщина, возглавлявшая Верховный суд Непала (2016–2017). Новые парламентские выборы назначены на 5 марта.