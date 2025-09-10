#АЭС в Казахстане
Мир

Зумеры признались в усталости от срочных поручений возрастных коллег

Зумеры о работе, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 06:52 Фото: pixabay
Зумеры признались, что им надоело получать электронные письма с пометкой "срочно" от коллег старшего поколения, сообщает Zakon.kz.

По убеждению молодых миллениалов, у представителей старшего поколения развит комплекс превосходства по отношению к поколению Z. Об этом они рассказали изданию Dayli Mail.

"Они считают, что они сами и их задачи, всегда важнее, чем чьи-либо еще, и поэтому должны быть выполнены немедленно", – поделилась помощник менеджера из Флориды Мэй Райан.

Девушка отметила, что получает не менее 30 писем в день с темой "Срочно, пожалуйста, помогите". Она добавила, что, если молодые сотрудники отказываются немедленно выполнять их требования, их называют "ленивыми". Только по ее мнению это далеко не так.

"Это как у того мальчика, который кричал "Волки!". Возникает вопрос: действительно ли то, что вы прислали, нужно сделать настолько срочно? Учитывая постоянные пожары, которые старшие постоянно разжигают, чтобы мы их тушили, неудивительно, что после ухода с работы у нас остается энергия только на одно – сидеть на диване и залипать в Нетфликс", – признается Мэй.

Она добавила, что поколение Z хочет иметь достаточно энергии, чтобы жить полноценной жизнью вне офиса.

"Взрослые убеждены, что работа – это жизнь, и неважно, насколько вы на ней несчастны. Если ты получаешь результат, значит, ты молодец. Мы же просто хотим сохранить энергию, чтобы познавать жизнь и мир за пределами четырех стен офиса", – продолжила Мэй.

Она надеется, что следующее поколение молодых работников изменит корпоративную культуру. С ней согласились и ее подписчики.

"Хуже всего то, что срочность появляется из-за плохого планирования времени, чаще всего из-за менеджеров, которые и провоцируют панику", – объяснил один из работников.

Cпустя 25 лет работы уволили cотрудницу австралийского банка. Ее заменили искусственным интеллектом, который она же и обучала.

Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
