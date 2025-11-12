Как сработаться с зумерами и к чему они должны быть готовы

На рынке труда стали чаще заявлять о себе зумеры. Они удивляют старших своим поведением и мышлением. Так называемое поколение Z выросло в период активного развития интернета, с мобильным телефоном в руках. Чего ждать от зумеров на работе, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Кто такие зумеры

Последнее время очень часто говорят о зумерах, "зетах", центениалах и поколении Z. Все это – разные названия одной и той же возрастной категории. К ней относятся люди, родившиеся с 1997 по 2012 год. Вместе с зумерами мы собрали главные стереотипы о них.

Проводят много времени в социальных сетях. Обычно именно там, а не в реальном мире общаются и самовыражаются. Потребляют информацию непрерывно, но небольшими объемами. Обладают клиповым мышлением, средний интервал внимания – 7-10 секунд. Неинтересные видео дольше полминуты не смотрят. Стараются заниматься только тем, что приносит прибыль. Приветствуют саморазвитие, посещают различные тренинги, прислушиваются к коучам. По количеству пройденных курсов иногда превосходят даже старших. Хотят добиться популярности и получить признание общественности.

Какие зумеры в работе

Последние годы на собеседования все чаще приходят зумеры. Они приносят с собой совершенно новые подходы к общению, работе и карьерным ориентирам, пытаясь изменить устоявшуюся корпоративную среду. Зумеры избегают бюрократии, не желая тратить время на сбор подписей и длительные согласования. Мыслят нестандартно и порой предлагают необычные решения.

"Зумеры быстрее адаптируются, легче осваивают новые инструменты, но чувствительнее реагируют на давление и жесткие правила. Не хотят работать по инструкции – им нужно видеть цель и чувствовать, что их участие действительно имеет значение. Они готовы быть вовлеченными, если замечают, что их вклад реально влияет на общий результат", – объяснила исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова.

Зумерам нужен руководитель, принимающий смелые решения и грамотно выстраивающий рабочий процесс. "Зеты" не станут уважать шефа только за то, что он работает с давних пор и значительно старше их. Босса воспринимают не как авторитета, а как участника общего дела.

Более взрослым кажется, что у центениалов слишком много требований к работе. HR-специалисты подтверждают: это действительно так. Но если представителей нового поколения обеспечить всем необходимым, они будут быстро справляться с заданиями и генерировать креативные идеи. По наблюдениям экспертов, зумеры работают ради результата, а не для того, чтобы отсидеть положенные часы.

"Если раньше воспитание строилось на дисциплине, то в последние десятилетия акцент сместился на личную осознанность, диалог и эмоциональную зрелость. Зумеры выросли в цифровой среде, где высокий темп, многозадачность и уважение к личным границам стали нормой", – поясняет Ольга Якупова.

Находиться в офисе представители поколения Z не любят. Предпочитают работать на удаленке. Когда приходится сидеть в кабинете, одеваются не по дресс-коду, а максимально удобно. Вместо рубашек – футболки, на ногах – не туфли, а чаще всего кроссовки. Стандартного офисного "вайба" зумерам не хватает. Им подавай кофе со сладостями за счет компании.

"В сфере IT бесплатный кофе с печеньками и конфетками в офисе – это база. После университета я работал в Питере и Москве, там снеки в опенспейсах – по умолчанию, а у нас еще не везде. Когда я устраивался в Алматы, на собеседовании не постеснялся спросить: "У вас в офисе к чаю что-нибудь дают?". Мне ответили: "Да, у нас печенье, конфеты и круассанчики. Вазы со сладостями пополняют ежедневно". Вопрос мой восприняли нормально", – рассказал 24-летний алматинец Павел Веткин.

Павел Веткин работает программистом-разработчиком в банке. Трудится почти всегда дистанционно. Признается, что в офисе появляется раз в неделю – на общих совещаниях. Рабочее место Павла – домашний диван, единственный инструмент – ноутбук.

"Я привык работать в домашних условиях. Это выгодно, можно экономить на дороге, еде, одежде. В плохую погоду не надо мокнуть, мерзнуть, стоять в пробках. Поход в офис для меня как развлечение, повод встретиться с коллегами, кофе попить. На обед ездим в кафе. Каждую неделю выбираем разные заведения, там с удовольствием общаемся, потому что вживую редко видимся. По работе обычно выходим на связь через Zoom", – добавил Павел Веткин.

Меняют работу зумеры часто – в лучшем случае раз в 2-3 года. Чем быстрее работодатели найдут с ними общий язык, тем больше пользы получат, говорят эксперты.

"Именно зумеры формируют основную часть рынка труда, и их подход к работе становится определяющим для будущего корпоративной культуры. Понимание всех особенностей и адаптация управленческих практик под новую реальность – необходимое условие устойчивости компаний в ближайшие годы", – отмечает бизнес-консультант по систематизации HR-процессов Ольга Якупова.

Особенности зумеров

Они могут внезапно исчезнуть: не выйти после отпуска, не отвечать на звонки и сообщения.

"Такой формат поведения связан с изменением привычек коммуникации. Зумеры привыкли к быстрой и краткой форме общения. В цифровой среде разрыв связи не требует объяснений и не воспринимается как нарушение норм. Эта модель общения постепенно переходит и в трудовые отношения", – заметила Ольга Якупова.

Центениалы воспринимают работу как сервис. Если условия не совпадают с ожиданиями, безжалостно увольняются. Причем зачастую конфликтов не бывает. Просто, когда что-то перестает нравится, зумеры сразу выходят из игры, не доигрывая до конца и никому ничего не объясняя. В мировидении поколения Z это не проявление неуважения, а способ сохранять внутреннюю целостность.

"Уход не всегда означает недовольство, иногда это сомнение, что сейчас он в самом подходящем месте. Виной тому – соцсети – каждый день в ленте чья-то новая работа, переезд, запуск проекта. Когда все время видишь, как другие что-то меняют, сложно чувствовать уверенность в своем выборе". Ольга Якупова

Зумеры не считают работу выбором на всю жизнь. Для них главное – не стабильность, а удовольствие от процесса.

"Многие зумеры берут саббатикал – так называют длительный отпуск для восстановления, обучения или личных проектов. Саббатикал становится частью профессиональной культуры нового поколения. Компании, которые поддерживают возможность отдыха, отмечают повышение вовлеченности и лояльности после возвращения сотрудников", – уверяет рекрутер Якупова.

"Зеты" легко говорят об усталости, выгорании и тревожности. Как следствие, появляются программы корпоративного благополучия: офисные психологи, зоны восстановления, регулярный мониторинг состояния работников, гибкие графики и ментальные выходные.

Что надо понимать зумерам

Эксперты утверждают, что рынок труда не перестроится моментально и полностью. В госучреждениях еще долго будут действовать старые правила. Если вы не готовы идти на компромисс, лучше изначально строить карьеру в частных компаниях или стартапах. В них больше шансов работать по гибкому графику.

Нет предела совершенству. Необходимо учиться у старших, они могут поделиться ценным опытом. Даже если не понимаете позицию более взрослых коллег, не ссорьтесь. Спокойно выслушайте и предложите свежие идеи. Сотрудничество превратит вас в универсальную и эффективную команду для решения разных задач.

Озвучивайте свое видение. Вы в курсе последних трендов. Это поможет менять стратегии компаний в лучшую сторону. Мудрый руководитель инициативного сотрудника оценит.

Как адаптировать бизнес к новой реальности

По словам специалистов, наиболее предсказуемо зумеры ведут себя там, где комфортно. Их привлекают компании, в которых царят автономия и доверие. Пересмотрите контроль над новыми сотрудниками, дайте им свободу творчества и возможность выбрать режим работы. Замените скучные процедуры живыми форматами: неформальными встречами и мозговыми штурмами.

Позвольте "зетам" выполнять задачи самостоятельно, не чувствуя излишнего давления. Создайте обстановку, где быть собой и просить поддержки – нестыдно. Проявляйте дружеское отношение, не приказывайте безапелляционно, ведите конструктивный диалог. Не считайте это послаблением, поймите: такова современная норма продуктивного труда. Представители нового поколения готовы работать с полной отдачей, если чувствуют свою значимость.

Когда началось разделение поколений

В начале 90-х американские ученые Вильям Штраус и Нейл Хоув разработали теорию поколений. Согласно исследованию, каждые 20-25 лет рождаются "новые люди" со своими взглядами на жизнь и поведением. Этим можно отчасти объяснить вечный конфликт отцов и детей.

Ученые выделили четыре поколения: беби-бумеры (с 1944 до 1963-го), "иксы" (с 1964 до 1980-го), миллениалы (с 1981 до 1996-го) и зумеры (с 1997 до 2010-го). Возрастные интервалы в разных странах немного отличаются. Считается, что казахстанским зумерам сейчас от 13 до 28 лет.