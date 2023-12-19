Законопроект об изменении флага в третьем чтении одобрили в парламенте Кыргызстана

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил законопроект о внесении изменений в закон, предполагающий изменение флага Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Инициаторы документа — депутаты ЖК Нурланбек Шакиев и Улан Примов, сообщает 24.kg.



Нардеп Мирлан Самыйкожо выступил против принятия законопроекта, предложив вынести вопрос о флаге на референдум.

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Авторы флага Бекбосун Жайчыбеков и Жусуп Матаев рассказали об эскизах флага, которые предлагали в 1992 году.

"На самом деле первый вариант государственного флага был голубого цвета неба, но тогда тоже начали выражать недовольство, заявив, что голубой является цветом траура в некоторых южных регионах страны. Тогда мы разработали пять новых вариантов флага голубого, зеленого, белого, золотистого и красного цветов. В итоге выбрали красный, никто не был против. Как оказалось, красный — это знак власти". Бекбосун Жайчыбеков

Государственный флаг Кыргызстана утвержден Верховным Советом 3 марта 1992 года.

За всю историю независимости его хотели поменять не раз.

В 2011 году депутат от фракции "Ата Мекен" Карганбек Самаков поднял вопрос об изменении государственного флага. Тогда флаг хотели сделать светло-синим цветом, так как красный – якобы "цвет крови и агрессии".