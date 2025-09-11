200 тысяч человек громят Францию из-за закона об "экстремальной" экономии

Около 200 тысяч человек участвуют в массовых протестах против мер жесткой экономии во Франции. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо после заседания антикризисного штаба, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала BFMTV, в Париже в протестах участвуют около 14 тысяч манифестантов. Всего силовики уже задержали как минимум 327 человек, из них 199 – в столице. На этом фоне для обеспечения порядка задействовали 80 тыс. правоохранителей.

Причиной протестов стало то, что в июле на тот момент премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 млрд евро вместо намеченных ранее 40 млрд.

Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме Министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 млрд евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

