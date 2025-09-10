Собчак публично обратилась к Николаеву из-за счета почти на миллион тенге
Деталями 43-летняя журналистка поделилась в шоу "Кстати", где ведущие включили ей тот самый 7-секундный ролик.
"Во-первых, это любимая песня. Во-вторых, ребят, есть один человек, который блокирует музыку в подобных мемах, – это Игорь Николаев. То есть у тебя даже на 7 секунд звучит его песня, люди Игоря Николаева приходят и блокируют тебя", – посетовала Собчак 6 сентября 2025 года.
По ее словам, это не первый случай, связанный с песнями 65-летнего народного артиста РФ.
"Один страйк уже когда-то давно я от них получила. Мне пришлось лично звонить Игорю и говорить: "Игорь, это же мем, это же шутка, 5 секунд, никто не крадет твою песню", – рассказала Ксения Анатольевна.
В этот раз, как отметила телеведущая, пришел счет от Игоря Николаева.
"Немаленький... 150 000 рублей (по курсу Нацбанка РК – 967 500 тенге. – Прим. ред.)... За вот этот фрагментик. Если кто-то дружит с Игорем Николаевым, объясните, что мы популяризируем ваше творчество, мы не крадем его. 7 секунд дайте нам бесплатно в следующий раз, пожалуйста", – уточнила Собчак и обратилась к Игорю Юрьевичу.
С Ксенией Анатольевной согласились и фанаты шоу, которые под публикацией написали:
- "Эту песню, правда, мало кто знает".
- "Да мы и знать-то не знали раньше эту песню!"
- "Ксения Анатольевна дала новую жизнь песне".
- "Для меня лично танец Ксении открыл эту песню".
- "Я когда первый раз увидела, думала это нейросети".
- "Я именно после этого мема полюбила эту песню и впервые ее услышала".
- "Объясните, почему мем я видела только с песней Пугачёвой, а в "Кстати" говорили про Николаева?"
- "Серьезно? Да он (радоваться. – Прим. ред.) должен, что хоть кто-то, как то, когда-то поставил его музыку".
- "Безусловно, я знаю эту песню, но так, чтобы включать и слушать – нет, конечно. А после Ксении Анатольевны включила и слушала. Собчак – крутая".
