Собчак публично обратилась к Николаеву из-за счета почти на миллион тенге

Российская журналистка, теле- и радиоведущая Ксения Собчак рассказала, что композитор и поэт Игорь Николаев выставил ей счет почти на миллион тенге за фрагмент в ее интервью. Причина – использование песни "Не обижай меня", которую исполняла Алла Пугачева, сообщает Zakon.kz.

Деталями 43-летняя журналистка поделилась в шоу "Кстати", где ведущие включили ей тот самый 7-секундный ролик.

"Во-первых, это любимая песня. Во-вторых, ребят, есть один человек, который блокирует музыку в подобных мемах, – это Игорь Николаев. То есть у тебя даже на 7 секунд звучит его песня, люди Игоря Николаева приходят и блокируют тебя", – посетовала Собчак 6 сентября 2025 года.

По ее словам, это не первый случай, связанный с песнями 65-летнего народного артиста РФ.

"Один страйк уже когда-то давно я от них получила. Мне пришлось лично звонить Игорю и говорить: "Игорь, это же мем, это же шутка, 5 секунд, никто не крадет твою песню", – рассказала Ксения Анатольевна.

В этот раз, как отметила телеведущая, пришел счет от Игоря Николаева.

"Немаленький... 150 000 рублей (по курсу Нацбанка РК – 967 500 тенге. – Прим. ред.)... За вот этот фрагментик. Если кто-то дружит с Игорем Николаевым, объясните, что мы популяризируем ваше творчество, мы не крадем его. 7 секунд дайте нам бесплатно в следующий раз, пожалуйста", – уточнила Собчак и обратилась к Игорю Юрьевичу.

С Ксенией Анатольевной согласились и фанаты шоу, которые под публикацией написали:

"Эту песню, правда, мало кто знает".

"Да мы и знать-то не знали раньше эту песню!"

"Ксения Анатольевна дала новую жизнь песне".

"Для меня лично танец Ксении открыл эту песню".

"Я когда первый раз увидела, думала это нейросети".

"Я именно после этого мема полюбила эту песню и впервые ее услышала".

"Объясните, почему мем я видела только с песней Пугачёвой, а в "Кстати" говорили про Николаева?"

"Серьезно? Да он (радоваться. – Прим. ред.) должен, что хоть кто-то, как то, когда-то поставил его музыку".

"Безусловно, я знаю эту песню, но так, чтобы включать и слушать – нет, конечно. А после Ксении Анатольевны включила и слушала. Собчак – крутая".

В июне 2024 года мы писали, что Игорь Николаев потребовал 7,5 млн тенге у блогера за хит "Выпьем за любовь". А недавно, 9 сентября 2025 года, стало известно, что певицу Люсю Чеботину хотят оштрафовать за песни Игоря Николаева и Игоря Крутого.