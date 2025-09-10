#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Собчак публично обратилась к Николаеву из-за счета почти на миллион тенге

российский композитор Игорь Николаев, журналистка Ксения Собчак, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 18:01 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music, Instagram/xenia_sobchak
Российская журналистка, теле- и радиоведущая Ксения Собчак рассказала, что композитор и поэт Игорь Николаев выставил ей счет почти на миллион тенге за фрагмент в ее интервью. Причина – использование песни "Не обижай меня", которую исполняла Алла Пугачева, сообщает Zakon.kz.

Деталями 43-летняя журналистка поделилась в шоу "Кстати", где ведущие включили ей тот самый 7-секундный ролик.

"Во-первых, это любимая песня. Во-вторых, ребят, есть один человек, который блокирует музыку в подобных мемах, – это Игорь Николаев. То есть у тебя даже на 7 секунд звучит его песня, люди Игоря Николаева приходят и блокируют тебя", – посетовала Собчак 6 сентября 2025 года.

По ее словам, это не первый случай, связанный с песнями 65-летнего народного артиста РФ.

"Один страйк уже когда-то давно я от них получила. Мне пришлось лично звонить Игорю и говорить: "Игорь, это же мем, это же шутка, 5 секунд, никто не крадет твою песню", – рассказала Ксения Анатольевна.

В этот раз, как отметила телеведущая, пришел счет от Игоря Николаева.

"Немаленький... 150 000 рублей (по курсу Нацбанка РК – 967 500 тенге. – Прим. ред.)... За вот этот фрагментик. Если кто-то дружит с Игорем Николаевым, объясните, что мы популяризируем ваше творчество, мы не крадем его. 7 секунд дайте нам бесплатно в следующий раз, пожалуйста", – уточнила Собчак и обратилась к Игорю Юрьевичу.

С Ксенией Анатольевной согласились и фанаты шоу, которые под публикацией написали:

  • "Эту песню, правда, мало кто знает".
  • "Да мы и знать-то не знали раньше эту песню!"
  • "Ксения Анатольевна дала новую жизнь песне".
  • "Для меня лично танец Ксении открыл эту песню".
  • "Я когда первый раз увидела, думала это нейросети".
  • "Я именно после этого мема полюбила эту песню и впервые ее услышала".
  • "Объясните, почему мем я видела только с песней Пугачёвой, а в "Кстати" говорили про Николаева?"
  • "Серьезно? Да он (радоваться. – Прим. ред.) должен, что хоть кто-то, как то, когда-то поставил его музыку".
  • "Безусловно, я знаю эту песню, но так, чтобы включать и слушать – нет, конечно. А после Ксении Анатольевны включила и слушала. Собчак – крутая".

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 18:01
Игорь Николаев против шоколадки: суд вынес решение

В июне 2024 года мы писали, что Игорь Николаев потребовал 7,5 млн тенге у блогера за хит "Выпьем за любовь". А недавно, 9 сентября 2025 года, стало известно, что певицу Люсю Чеботину хотят оштрафовать за песни Игоря Николаева и Игоря Крутого.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
