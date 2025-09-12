#АЭС в Казахстане
Мир

В Узбекистане зарегистрировали 130-летнюю женщину

130-летняя узбекистанка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 17:13 Фото: Министерство юстиции Узбекистана
В Ферганской области Узбекистана зарегистрировали факт рождения женщины, которой 130 лет. Хувайдо-момо из махалли "Каракум" Бувайдинского района признана самой возрастной гражданкой страны, сообщает Zakon.kz.

А некоторые СМИ назвали ее старейшей жительницей Земли.

Как пишет Podrobno.uz, возраст Хувайдо-момо подтвердили во время акции "Ни один человек не останется без документов": оказалось, что женщина родилась 1 января 1895 года. До этих пор факт ее рождения не был зарегистрирован. Исправить это удалось после обращения районного отдела юстиции в суд.

О Хувайдо-момо СМИ впервые написали в 2019 году.

Весной в Бразилии умерла старейшая жительница планеты Ина Канабарро Лукас. Ей было почти 117 лет. С ее уходом титул старейшей жительницы планеты перешел к 116-летней Этель Катерхэм из Великобритании. А самым старым человеком, чей возраст подтвержден официально, остается француженка Жанна Луиза Кальман. Она родилась 21 февраля 1875 года и прожила 122 года и 164 дня. Между тем весной 2025 года из Афганистана пришла новость об Акеле Назире, которому, предположительно, 140 лет. И именно он может быть самым старым жителем Земли.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
