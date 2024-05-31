В музее Кызылординской области хранится 130-летняя казахская колыбель

Деревянная казахская колыбель или бесік, которой 130 лет, хранится в музее Жанакорганского района Кызылординской области. Сделана она без гвоздей, передает Zakon.kz.

Интересный экземпляр очень хорошо сохранился.

"Эту колыбель сделали из джиды, без гвоздей. Все части люльки соединены между собой деревянными креплениями. На ней есть дата и имя мастера. Скорее всего, не одно поколение потомков этой семьи спали в этом бесiк. Ведь бесік — национальная колыбель, это культурное наследие казахского народа. К нему всегда было особое отношение. Его передавали из поколения в поколение, никогда не выбрасывали, не ломали, берегли для детей и внуков", — говорит научный сотрудник Жанакорганского историко-краеведческого музея Молдир Дюсенбаева.

Как рассказывает историк, на колыбели не сохранились узоры, и это понятно, ведь ей больше века. Но, тем не менее, она находится в хорошем состоянии, не сломана, очень легкая, что важно при кочевом образе жизни, и, возможно, выдержит еще ребенка, если в нее положить новорожденного.

Как рассказывает Молдир Дюсенбаева, в исторических источниках не указывается, когда и кем был изобретен бесiк. В годы суровой кочевой жизни он был незаменим для ухода за ребенком. Его можно было закрепить на лошадь или верблюда, и переезжать из одной местности в другую. Ребенок в такой колыбели хорошо спал, слушая успокаивающие песни матери и чувствовал себя в безопасности рядом с ней.

Колыбель мастерили из разных деревьев - на юге для нее обычно брали джиду, на севере использовали сосну. Главное, чтобы дерево легко гнулось. Благодаря этому люлька получалась легкой и прочной.

"Бесiк состоит из нескольких частей. Если корпус вырезали из дерева, то трубочку и горшок делали из кости. Стелили нижнюю подстилку из соломы, а сверху подстилку из шерсти, а потом еще и перину. Так ребенок находился в тепле. Сюда же ложили подушки, а потом младенца накрывали одеялом и перевязывали специальными ремнями", — говорит Молдир Дюсенбаева.

Казахи всегда считали бесiк началом новой жизни, поэтому придумали специальный праздник под названием бесiк той. До сих пор это одно из главных торжеств казахского народа. В этот день родственники новоиспеченной матери несут много подарков - колыбель, одежду, обувь для малыша, разные сладости и вкусности. На этом торжестве ребенка кладут в колыбель, но перед этим символически очищают ее от нечисти — зажигают спичку и говорят, чтобы огонь защитил малыша от всего плохого. Затем самая уважаемая женщина рода укладывает ребенка в колыбель.

Несмотря на то, что бесiк пришел к нам из кочевой жизни, он не забыт. Многие современные казашки поняли, что их мамы и бабушки поступали мудро, когда ложили детей в национальную колыбель.

Эта 130-летняя колыбель появилась среди экспонатов музея благодаря местным жителям. Когда-то ее сдали местные жители в фонд музея. Сделал колыбель для своих детей мастер Темирбек из аула Бесарык. Возможно, в кызылординских аулах есть и более старинные экземпляры. Ведь жители отдают в музеи разные находки.

Например, в Жанакорганском музее, кроме колыбели, хранится старинный самовар, охотничья винтовка, патефон, экспонаты из экспедиций древних городищ, находящихся на территории Жанакорганского района. Ежегодно фонд музея пополняется. Сейчас здесь хранится более 6 тыс. экземпляров.