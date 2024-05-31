В музее Кызылординской области хранится 130-летняя казахская колыбель
Интересный экземпляр очень хорошо сохранился.
"Эту колыбель сделали из джиды, без гвоздей. Все части люльки соединены между собой деревянными креплениями. На ней есть дата и имя мастера. Скорее всего, не одно поколение потомков этой семьи спали в этом бесiк. Ведь бесік — национальная колыбель, это культурное наследие казахского народа. К нему всегда было особое отношение. Его передавали из поколения в поколение, никогда не выбрасывали, не ломали, берегли для детей и внуков", — говорит научный сотрудник Жанакорганского историко-краеведческого музея Молдир Дюсенбаева.
Как рассказывает историк, на колыбели не сохранились узоры, и это понятно, ведь ей больше века. Но, тем не менее, она находится в хорошем состоянии, не сломана, очень легкая, что важно при кочевом образе жизни, и, возможно, выдержит еще ребенка, если в нее положить новорожденного.
Как рассказывает Молдир Дюсенбаева, в исторических источниках не указывается, когда и кем был изобретен бесiк. В годы суровой кочевой жизни он был незаменим для ухода за ребенком. Его можно было закрепить на лошадь или верблюда, и переезжать из одной местности в другую. Ребенок в такой колыбели хорошо спал, слушая успокаивающие песни матери и чувствовал себя в безопасности рядом с ней.
Колыбель мастерили из разных деревьев - на юге для нее обычно брали джиду, на севере использовали сосну. Главное, чтобы дерево легко гнулось. Благодаря этому люлька получалась легкой и прочной.
"Бесiк состоит из нескольких частей. Если корпус вырезали из дерева, то трубочку и горшок делали из кости. Стелили нижнюю подстилку из соломы, а сверху подстилку из шерсти, а потом еще и перину. Так ребенок находился в тепле. Сюда же ложили подушки, а потом младенца накрывали одеялом и перевязывали специальными ремнями", — говорит Молдир Дюсенбаева.
Казахи всегда считали бесiк началом новой жизни, поэтому придумали специальный праздник под названием бесiк той. До сих пор это одно из главных торжеств казахского народа. В этот день родственники новоиспеченной матери несут много подарков - колыбель, одежду, обувь для малыша, разные сладости и вкусности. На этом торжестве ребенка кладут в колыбель, но перед этим символически очищают ее от нечисти — зажигают спичку и говорят, чтобы огонь защитил малыша от всего плохого. Затем самая уважаемая женщина рода укладывает ребенка в колыбель.
Несмотря на то, что бесiк пришел к нам из кочевой жизни, он не забыт. Многие современные казашки поняли, что их мамы и бабушки поступали мудро, когда ложили детей в национальную колыбель.
Эта 130-летняя колыбель появилась среди экспонатов музея благодаря местным жителям. Когда-то ее сдали местные жители в фонд музея. Сделал колыбель для своих детей мастер Темирбек из аула Бесарык. Возможно, в кызылординских аулах есть и более старинные экземпляры. Ведь жители отдают в музеи разные находки.
Например, в Жанакорганском музее, кроме колыбели, хранится старинный самовар, охотничья винтовка, патефон, экспонаты из экспедиций древних городищ, находящихся на территории Жанакорганского района. Ежегодно фонд музея пополняется. Сейчас здесь хранится более 6 тыс. экземпляров.