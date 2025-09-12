Жителей Северной Кореи казнят за просмотр зарубежных сериалов

В Северной Корее казнят граждан, которые распространяют зарубежные телешоу, в том числе южнокорейские дорамы, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian со ссылкой на доклад ООН о правах человека, наблюдение за населением стало более масштабным с 2014 года благодаря новым технологиям, а наказания – более суровыми. В стране ввели смертную казнь за показ иностранных сериалов. Несколько человек уже были приговорены.

По словам главы представительства ООН по правам человека в Северной Корее Джеймса Хинана, число казней за обычные и политические преступления в стране увеличилось после пандемии COVID-19.

Снизилось при этом насилие со стороны охранников в местах содержания под стражей. Кроме того, в КНДР появились новые законы, которые, как предполагается, гарантируют более справедливые судебные разбирательства.

Однако ООН беспокоит положение детей в стране. Несовершеннолетних северокорейцев принуждают к труду, в том числе в "ударных бригадах", на таких опасных производствах, как добыча угля и строительство.

"Часто это дети из низших слоев общества, потому что именно они не могут откупиться от такой работы, а эти ударные бригады часто заняты очень опасной и рискованной работой", – отметил Хинан.

Ранее ученые оценили правдоподобность монстров франшизы "Чужой".