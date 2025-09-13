Кадыров прокомментировал решение старшей дочери уйти из политики

13 сентября 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров дал комментарий касательно решения старшей дочери Айшат уйти из состава правительства республики, сообщает Zakon.kz.

Кадыров рассказал РИА Новости, что поддержал решение старшей дочери уйти из политики, отметив ее успешность в бизнес-проектах.

"Я подумал и решил для себя, что политика – это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери", — приводит издание слова политика.

В феврале 2025 Айшат Кадыров сообщила, что покидает пост вице-премьера правительства Чечни и возвращается в модный бизнес.

