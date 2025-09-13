#АЭС в Казахстане
Мир

Кадыров прокомментировал решение старшей дочери уйти из политики

Рамзан Кадыров, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 10:21 Фото: Telegram/Kadyrov_95
13 сентября 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров дал комментарий касательно решения старшей дочери Айшат уйти из состава правительства республики, сообщает Zakon.kz.

Кадыров рассказал РИА Новости, что поддержал решение старшей дочери уйти из политики, отметив ее успешность в бизнес-проектах.

"Я подумал и решил для себя, что политика – это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери", — приводит издание слова политика.

В феврале 2025 Айшат Кадыров сообщила, что покидает пост вице-премьера правительства Чечни и возвращается в модный бизнес.

28 июня 2025 года 17-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, женился. Торжественное мероприятие собрало не только ряд важных гостей, но и вызвало небывалое обсуждение в средствах массовой информации. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
