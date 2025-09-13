#АЭС в Казахстане
Мир

Генассамблея ООН одобрила декларацию о создании палестинского государства

голосование, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 13:14 Фото: ООН
Генеральная Ассамблея ООН одобрила "Нью-Йоркскую декларацию", закрепляющую подход к ближневосточному урегулированию через создание двух государств, сообщает Zakon.kz.

За резолюцию проголосовали 142 страны, против – Израиль, США и еще восемь государств. Двенадцать стран воздержались. Казахстан проголосовал "за".

Фото: скриншот

Документ стал итогом июльской конференции в штаб-квартире ООН, организованной Францией и Саудовской Аравией. Форум возобновит работу позже в этом месяце.

Французский посол Жером Боннафон подчеркнул, что декларация "предлагает единую дорожную карту" – прекращение огня в Газе, освобождение заложников, создание суверенного палестинского государства, разоружение ХАМАС и нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.

Израильский представитель Дани Данон назвал инициативу "односторонней" и заявил, что она "войдет в историю не как шаг к миру, а как пустой жест, подрывающий авторитет Ассамблеи". По его словам, "главным победителем" такого решения станет ХАМАС.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее отметил, что "ключевым вопросом для мира на Ближнем Востоке является создание двух независимых, суверенных и демократических государств – Израиля и Палестины, живущих бок о бок в безопасности".

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал призыв к реформированию ООН, который прозвучал во время саммита "ШОС плюс" в Китае. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
