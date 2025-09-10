В Казахстане приостановлена эксплуатация некоторых воздушных судов

Сегодня, 10 сентября 2025 года, в Авиационной администрации Казахстана (ААК) заявили, что эксплуатация семи воздушных судов приостановлена, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в ААК, в последнее время участились факты авиационных инцидентов с участием легкомоторных воздушных судов. В этой связи с 25 августа по 5 сентября были проведены внеплановые проверки эксплуатантов авиации общего назначения. Предварительные итоги были озвучены на совещании, которое провел вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.

Фото: пресс-служба ААК

"Авиационная администрация Казахстана проверила 31 воздушное судно эксплуатантов авиации общего назначения (АОН) и выявила ряд нарушений требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации. Эксплуатация 7 воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами выявленных нарушений". Пресс-служба ААК

Отмечается, что авиационная администрация в рамках установленных законодательством полномочий продолжает работу по контролю за деятельностью эксплуатантов АОН, в том числе по обращениям физических лиц о фактах незаконных полетов, а также через мониторинг публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях.

В последнее время в социальных сетях (Instagram, TikTok, Telegram) участились рекламы "эксклюзивных", "обзорных", "экскурсионных" и тому подобных полетов на частных воздушных судах, при этом многие из них не имеют специальных разрешений.

Авиационная администрация Казахстана предупреждает:

"В соответствии с Законом РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" эксплуатантам авиации общего назначения запрещается осуществлять воздушные перевозки, авиационные работы за плату или по найму. Эксплуатанты, нарушающие требования, будут привлекаться к предусмотренной законами ответственности".

О том, что в Казахстане внепланово проверят всех эксплуатантов авиации общего назначения, стало известно 18 августа 2025 года. Такое решение было принято после авиакатастроф.

17 августа 2025 года в Акмолинской области разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека – пилот и пассажир.

Ранее, 22 июня, легкомоторный самолет разбился близ Астаны. На борту находились два члена экипажа, они погибли. По факту крушения частного самолета было возбуждено уголовное дело.