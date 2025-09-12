#АЭС в Казахстане
События

Появились новые подробности об убийстве Чарли Кирка

стали известны детали гибели Чарли Кирка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 23:11 Фото: wikipedia/Чарли Кирк
Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс заявил о том, что перед преступлением предполагаемый убийца правого активиста Чарли Кирка якобы признался соседу в Discord, что собирается перепрятать спрятанную в кустах винтовку, сообщает Zakon.kz.

Во время пресс-конференции он отметил, что накануне полицейские нашли завернутую в полотенце винтовку с продольно-скользящим затвором Mauser 98k в лесу у университетского кампуса. Рядом находились гильзы с гравировкой. На них были надписи: Bella Ciao, "Получи, фашист" и "Если ты это читаешь, ты гей, лол".

Как уточняется, во время задержания Тайлер Робинсон был одет так же, как на записях с камер видеонаблюдений – в черную футболку с длинными рукавами и изображением американского флага, черные солнцезащитные очки, кепку Adidas, джинсы и кеды Converse.

Родственники Робинсона говорят, что в последнее время он больше интересовался политикой и критиковал Кирка.

Чарли Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и одно из самых доверенных лиц Трампа, был застрелен неизвестным в среду, 10 сентября, во время выступления в университете Юты. ФБР объявило награду за помощь в поимке убийцы. 11 сентября гроб с телом активиста понес вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
