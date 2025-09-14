#АЭС в Казахстане
Мир

Венесуэла обвинила США в захвате рыболовецкого судна

эсминец, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 12:58 Фото: freepik
МИД Венесуэлы заявил, что американский эсминец USS Jason Dunham (DDG-109) в ек исключительной экономической зоне перехватил рыболовное судно с девятью рыбаками на борту. По данным Каракаса, 18 вооруженных военных высадились на борт и удерживали людей около восьми часов, сообщает Zakon.kz.

13 сентября 2025 года МИД Венесуэлы заявил о провокации со стороны Вашингтона. По данным ведомства, в исключительной экономической зоне страны американский эсминец USS Jason Dunham (DDG-109) перехватил рыболовное судно с девятью моряками на борту. В заявлении говорится, что на борт высадились 18 вооруженных военных, которые удерживали рыбаков около восьми часов, пишет Al Jazeera

Власти назвали действия США "незаконным применением чрезмерной силы" и "прямой провокацией". Каракас подчеркнул, что речь шла о "скромных" и "безобидных" рыбаках, которые не представляли угрозы.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в отношениях двух стран. На прошлой неделе американские военные нанесли удар в Карибском море, в результате которого погибли 11 венесуэльцев. Тогда США заявили, что потопленное судно перевозило наркотики, однако никаких доказательств этому представлено не было.

В начале июня в Карибском море обнаружены обломки легкомоторного самолета, ранее пропавшего в Венесуэле.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
