Мир

Власти Франции собираются изменить облик Парижа

Франция, город, улицы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 02:30 Фото: pixabay
Одинаковые серые крыши из цинка начинают доставлять неудобства жильцам квартир на верхних этажах домов Парижа (Франция). Летом из-за глобального потепления крыши нагреваются до 70 градусов Цельсия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Times, жителям квартир под кровлями зданий становится нечем дышать.

"Все эти квартиры, особенно на верхних этажах, в ближайшие годы станут непригодными для проживания... Нам придется признать, что облик Парижа нуждается в изменении", – заявил заместитель мэра столицы Франции по экологическому переходу и борьбе с изменением климата Дэн Лерта.

Представители Строительной ассоциации Франции, которая отвечает за облик города, утверждают, что проблема заключается не в крышах, а в решении разместить квартиры прямо под ними.

Там отмечают, что исторически такие квартиры предназначались для слуг и не проектировались для комфортного проживания, поэтому кровли меняться не будут.

Ранее сообщалось, что кредитный рейтинг Франции понижен до самого низкого уровня за всю историю.

