Мир

Дональд и Мелания Трамп "помиловали" индеек и поехали готовиться к празднику

День благодарения, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 08:38
По случаю Дня благодарения первая пара страны "помиловала" двух индеек по кличке Уоддл и Гоббл, а после отправилась в резиденцию во Флориде для подготовки к празднику, сообщает Zakon.kz.

Специально для праздничных мероприятий Уоддла и Гоббла привезли в Вашингтон на поезде из штата Северная Каролина. До мероприятия птиц содержали в отеле Willard Intercontinental Hotel.

"Давайте дадим Уоддлу и Гобблу то, чего они так ждут, правда, Уоддл куда-то потерялся, но Гоббл по крайней мере здесь... Гоббл, ты, безусловно, помилован", – сказал президент на церемонии.

День благодарения в США отмечается ежегодно в последний четверг ноября. В этом году праздник приходится на 27 ноября.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.

78-я ежегодная церемония стала первой для Трампа за его новый срок.

Ранее первая леди США Мелания Трамп сначала получила премию "Патриот года-2025", а затем небольшую порцию хейта.

Фото Алия Абди
Алия Абди
