Неожиданную причину трещин в недрах Земли раскрыли ученые

Китайские исследователи обнаружили, что приливные силы – те самые, которые вызывают подъем и отлив морей, – также воздействуют на трещины внутри Земли, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в научном журнале National Science Review (NSR).

Исследование проводилось на Тибетском плато, в районе крупного геологического разлома. Ученые фиксировали изменения в скорости прохождения сейсмических волн – колебаний, возникающих, в частности, во время землетрясений. Оказалось, что эти изменения подчиняются строгому графику: происходят дважды в сутки и раз в месяц.

Причина – в так называемых "вздохах" Земли, вызванных приливами. Под их влиянием горные породы немного сжимаются и расширяются, из-за чего глубинные трещины то открываются, то закрываются. В открытом состоянии волны движутся медленнее, в закрытом – быстрее.

Наиболее ярко эффект выражен в зонах тектонических разломов, где земля уже испещрена множеством микротрещин и более подвержена внешним воздействиям.

По мнению авторов, эти данные помогут глубже понять, как ведет себя земная кора в спокойные периоды, без землетрясений. В перспективе подобные наблюдения могут стать инструментом раннего предупреждения сейсмической активности.

Ранее сообщалось, что солнечный ветер из-за корональных дыр продолжает давить на Землю и провоцировать магнитные бури.

