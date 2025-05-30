Неожиданную причину трещин в недрах Земли раскрыли ученые
Результаты работы опубликованы в научном журнале National Science Review (NSR).
Исследование проводилось на Тибетском плато, в районе крупного геологического разлома. Ученые фиксировали изменения в скорости прохождения сейсмических волн – колебаний, возникающих, в частности, во время землетрясений. Оказалось, что эти изменения подчиняются строгому графику: происходят дважды в сутки и раз в месяц.
Причина – в так называемых "вздохах" Земли, вызванных приливами. Под их влиянием горные породы немного сжимаются и расширяются, из-за чего глубинные трещины то открываются, то закрываются. В открытом состоянии волны движутся медленнее, в закрытом – быстрее.
Наиболее ярко эффект выражен в зонах тектонических разломов, где земля уже испещрена множеством микротрещин и более подвержена внешним воздействиям.
По мнению авторов, эти данные помогут глубже понять, как ведет себя земная кора в спокойные периоды, без землетрясений. В перспективе подобные наблюдения могут стать инструментом раннего предупреждения сейсмической активности.
Ранее сообщалось, что солнечный ветер из-за корональных дыр продолжает давить на Землю и провоцировать магнитные бури.