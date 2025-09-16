#АЭС в Казахстане
Мир

На популярных пляжах Египта появились акулы

акула, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 16:26 Фото: pixabay
В Египте несколько дней закрывали курортные пляжи из-за акул, подплывших близко к берегу, сообщает Zakon.kz.

Канал SHOT со ссылкой на отдыхающих пишет, что хищников заметили у берегов Хургады и города-курорта Макади. За последние несколько дней там даже закрывали пляжи около 10 отелей, среди которых есть 5-звездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi.

Об акулах предупреждают и тех, кто собирается полететь в Египет. Один из туристов сообщил, что бронировал тур на ноябрь, и во время оформления поездки его несколько раз предупредили о том, что сейчас возле пляжей курортов плавают акулы.

В Российском союзе туриндустрии сообщили ТАСС, что пляжи египетского города Хургада уже два дня открыты после ограничений из-за акул.

"На прошлой неделе было зафиксировано закрытие пляжей в Хургаде продолжительностью три дня ввиду предположительного появления акул. В настоящий момент доступ к воде открыт уже второй день подряд", – говорится в сообщении.

Прибрежные зоны для посещения открыты, но купание с понтона в открытом море ограничено последние четыре дня.

Нападений акул на людей не зафиксировано.

6 сентября 2025-го у берегов австралийского Сиднея акула напала на 57-летнего серфера Меркурия Псиллакиса. Спортсмен погиб.

