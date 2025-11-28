#АЭС в Казахстане
Мир

Огромная акула-бык убила девушку и покалечила парня на курортном пляже

акула, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 15:37 Фото: wikimedia
27 ноября 2025 года на пляже Кайлис в заливе Крауди (Австралия) большая акула-бык напала на двух 20-летних туристов из Европы, сообщает Zakon.kz.

Девушка скончалась на месте. Молодой человек получил серьезные травмы. По сути, его спас очевидец, который наложил на ногу пострадавшего импровизированный жгут, что позволило дождаться парамедиков и спасательного вертолета. Состояние пострадавшего стабильно тяжелое.

Профессор морской экологии в Университете Маккуори Роб Харкорт, комментируя произошедшее, отметил, что бычьи акулы часто встречаются недалеко от берега и в теплых водах. Однако они редко кусают более одного человека одновременно, но могут делать это во время выслеживания добычи, чтобы отпугнуть других животных, пишет The Guardian.

После инцидента на пляже установили пять "умных" линий ловли рыбы, которые могут помочь поймать напавшую акулу.

Австралийский музей отмечает, что "бычья акула – одна из немногих акул, представляющих потенциальную опасность для людей".

Этот инцидент произошел менее чем через три месяца после того, как Меркьюри Псиллакис был убит 3,5-метровой большой белой акулой на пляже Лонг-Риф в Сиднее в начале сентября.

В этом году в Австралии зафиксировано пять смертельных случаев нападения акул.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
