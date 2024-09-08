На месте землетрясений нужно искать золотые жилы – исследование

Землетрясения способствуют образованию золотых самородков. Такую закономерность выявили австралийские геологи, сообщает Zakon.kz.

Исследователи выяснили, что золотые залежи образуются внутри отложений кварца именно под действием землетрясений. Дело в том, что колебания земли заставляют кварц вырабатывать электричество и восстанавливать ионы золота, присутствующие в подземных геотермальных жидкостях.

Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature Geoscience.

"Мы показали, что механические деформации кристаллов кварца в золотоносных породах вырабатывают достаточно сильное электрическое напряжение для того, чтобы запустить электрохимические реакции, необходимые для образования наночастиц золота внутри растворов солей этого металла, а также их последующего роста и накопления в породе. Это объясняет существование крупных самородков золота, а также характер их залегания в трещинах внутри отложений кварца", – говорится в исследовании.

Интерес ученых к этим взаимодействиям связан с тем, что подобным образом, предположительно, сформировались все доступные месторождения самородочного золота на Земле.

Опыты показали, что между пластами кварцевых пород достаточно быстро возникли наночастицы золота, которые впоследствии выросли в размерах до зерен золотого песка диаметром в несколько микрометров. Понимание этого поможет искать новые месторождения золота, подытожили ученые.

Напомним, ночью 29 августа 2024 года недалеко от Алматы зарегистрировали землетрясение. Его эпицентр располагался в 24 км на юго-запад от мегаполиса на территории Казахстана.