Голыми руками против аллигатора: отважная американка чудом спасла своего щенка

В штате Флорида, США, женщина по имени Дэни Райт вытащила щенка из пасти полутораметрового аллигатора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, женщина выгуливала четырехмесячного щенка по кличке Дакс неподалеку от водоема, когда оттуда выполз хищник. Он набросился на Дакса, схватил его за ошейник и потащил в воду.

Сама Райт рассказала, что не собиралась отдавать питомца на съедение аллигатору и стала активно сопротивляться. По словам женщины, она начала избивать хищника голыми руками и в конце концов ударила его в глаз. От боли аллигатор разжал зубы и отпустил щенка, но успел укусить Райт, прежде чем скрыться в воде.

По данным издания, Дакс не пострадал, а Райт пришлось обратиться в больницу. Ее раны на руке обработали и отправили домой.

Florida woman fights off 5-foot alligator with bare hands to save 4-month-old puppy https://t.co/jpILSaY2fK pic.twitter.com/c2bZWRx63V — New York Post (@nypost) September 13, 2025

