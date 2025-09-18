#АЭС в Казахстане
Мир

Голыми руками против аллигатора: отважная американка чудом спасла своего щенка

американка голыми руками отбила щенка у аллигатора, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 00:26 Фото: pixabay
В штате Флорида, США, женщина по имени Дэни Райт вытащила щенка из пасти полутораметрового аллигатора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, женщина выгуливала четырехмесячного щенка по кличке Дакс неподалеку от водоема, когда оттуда выполз хищник. Он набросился на Дакса, схватил его за ошейник и потащил в воду.

Сама Райт рассказала, что не собиралась отдавать питомца на съедение аллигатору и стала активно сопротивляться. По словам женщины, она начала избивать хищника голыми руками и в конце концов ударила его в глаз. От боли аллигатор разжал зубы и отпустил щенка, но успел укусить Райт, прежде чем скрыться в воде.

По данным издания, Дакс не пострадал, а Райт пришлось обратиться в больницу. Ее раны на руке обработали и отправили домой.

Ранее сообщалось, что 80-летний житель малазийского штата Саравак Туаха Ламата пропал после нападения крокодила.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
