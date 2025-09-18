Водолазы в России сняли на видео затонувший с людьми вездеход
Фото: Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края
В Забайкальском крае России водолазы сняли на видео утонувший в озере Амудиса вездеход, в котором погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказала тормозная система. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В краевом департаменте по гражданской обороне и пожарной безопасности сообщили, что поисково-спасательная операция завершилась извлечением тел всех пяти погибших геологов.
"Водолазы Забайкалпожспаса извлекли тела двух погибших из затопленного вездехода. Поисково-спасательная операция на озере Амудиса в Каларском районе Забайкальского края завершилась", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что тела погибших будут доставлены в центральную районную больницу для опознания. Также при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего вездехода на берег.
Ранее мы писали о том, что самолет, следовавший из Парижа, не мог сесть, пока не разбудили диспетчера.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript