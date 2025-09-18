Водолазы в России сняли на видео затонувший с людьми вездеход

В Забайкальском крае России водолазы сняли на видео утонувший в озере Амудиса вездеход, в котором погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказала тормозная система. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В краевом департаменте по гражданской обороне и пожарной безопасности сообщили, что поисково-спасательная операция завершилась извлечением тел всех пяти погибших геологов.

"Водолазы Забайкалпожспаса извлекли тела двух погибших из затопленного вездехода. Поисково-спасательная операция на озере Амудиса в Каларском районе Забайкальского края завершилась", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тела погибших будут доставлены в центральную районную больницу для опознания. Также при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего вездехода на берег.





