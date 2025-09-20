#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп просит Верховный суд разрешить ему депортировать 300 тысяч человек

пишущий человек, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 09:33 Фото: freepik
Администрация Дональда Трампа подала в Верховный суд США экстренную апелляцию с требованием отменить решение нижестоящих судов, сохранивших временный защищенный статус (TPS) для более чем 300 тысяч мигрантов из Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

В Белом доме заявили, что окружной суд Калифорнии и 9-й апелляционный суд заняли "незащищаемую позицию", заблокировав политику министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ранее прекратила действие программы, пишет CNN.

"Пока постановление окружного суда остается в силе, министр должна разрешить более 300 тысяч граждан Венесуэлы оставаться в стране, несмотря на ее обоснованное определение, что это противоречит национальным интересам", — говорится в обращении.

Ранее Верховный суд уже разрешил администрации продолжить отмену TPS, однако без объяснения причин. Судьи низших инстанций заявили, что не понимают, как трактовать такие неопределенные решения высшей судебной инстанции.

Ключевой вопрос — имела ли Ноэм право аннулировать действующий статус TPS до истечения его срока. Юристы мигрантов считают ее решение нарушением закона об административных процедурах и утверждают, что оно продиктовано расовыми и политическими мотивами.

TPS для венесуэльцев был впервые введен в 2021 году администрацией Джо Байдена и впоследствии продлен в 2023-м. За две недели до ухода Байден продлил защиту еще на 18 месяцев.

Реализация сделки по продаже китайской социальной сети TikTok началась, Соединенные Штаты будут иметь над ней контроль. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
