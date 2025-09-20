Трамп просит Верховный суд разрешить ему депортировать 300 тысяч человек

Администрация Дональда Трампа подала в Верховный суд США экстренную апелляцию с требованием отменить решение нижестоящих судов, сохранивших временный защищенный статус (TPS) для более чем 300 тысяч мигрантов из Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

В Белом доме заявили, что окружной суд Калифорнии и 9-й апелляционный суд заняли "незащищаемую позицию", заблокировав политику министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ранее прекратила действие программы, пишет CNN.

"Пока постановление окружного суда остается в силе, министр должна разрешить более 300 тысяч граждан Венесуэлы оставаться в стране, несмотря на ее обоснованное определение, что это противоречит национальным интересам", — говорится в обращении.

Ранее Верховный суд уже разрешил администрации продолжить отмену TPS, однако без объяснения причин. Судьи низших инстанций заявили, что не понимают, как трактовать такие неопределенные решения высшей судебной инстанции.

Ключевой вопрос — имела ли Ноэм право аннулировать действующий статус TPS до истечения его срока. Юристы мигрантов считают ее решение нарушением закона об административных процедурах и утверждают, что оно продиктовано расовыми и политическими мотивами.

TPS для венесуэльцев был впервые введен в 2021 году администрацией Джо Байдена и впоследствии продлен в 2023-м. За две недели до ухода Байден продлил защиту еще на 18 месяцев.

Реализация сделки по продаже китайской социальной сети TikTok началась, Соединенные Штаты будут иметь над ней контроль.

